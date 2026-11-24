Las emociones siguen creciendo dentro de los circuitos de Exatlón México, donde los atletas de los dos equipos están luchando por seguir una semana más unidos y en las mejores condiciones posibles dentro del reality deportivo.

El día de ayer, lunes 23 de noviembre, los Rojos y Azules se enfrentaron por tener la Villa 360 de Exatlón México, donde los integrantes del equipo escarlata tenían una gran ventaja, pero los Contendientes, lograron una remontada única y se levantaron con la victoria, logrando conservar las comodidades.

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¿Quién gana la Batalla Colosal de Exatlón México?

Esta noche, los atletas de los dos equipos van a enfrentarse, ahora en la llamada Batalla Colosal, donde Rojos y Azules tienen la misión de darlo todo para imponerse en el marcador.

Recordemos que, el ganador de la Batalla Colosal gana el privilegio de una recompensa única que puede ser algo para poder llevarse a casa, ya cuando salen del reality, pero también una experiencia que van a disfrutar con sus compañeros.

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¿A qué hora y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones dentro de la competencia, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +, la transmisión comienza en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

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