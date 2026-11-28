Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, acudió con su ginecóloga para confirmar o descartar el supuesto embarazo que reveló tras salir de La Granja VIP 2026.

El estudio no mostró indicios de gestación, pero la especialista detectó un quiste que podría estar relacionado con su retraso menstrual.

La polémica sobre un posible embarazo de La Bebeshita y Kevyn ‘Bicolor’ dio un nuevo giro.

Después de varios días de especulaciones, Daniela Alexis compartió que acudió a una consulta ginecológica y se realizó un ultrasonido para conocer si realmente esperaba un bebé.

¿La Bebeshita está embarazada de Kevyn ‘Bicolor’?

El ultrasonido compartido por Daniela Alexis no mostró indicios de embarazo. La influencer acudió con su ginecóloga después de que su declaración durante la despedida de Kevyn ‘Bicolor’ provocara una ola de comentarios.

Tras ser eliminada del reality, La Bebeshita tuvo un último encuentro con el comediante y, durante la conversación, le dijo: “Te veo en nueve meses”.

La frase fue interpretada por algunos seguidores como una posible confirmación de que esperaba un hijo suyo.

¿Qué encontraron en el ultrasonido de La Bebeshita?

Durante la consulta, la ginecóloga detectó un quiste que podría estar relacionado con el retraso menstrual de la influencer.

La especialista explicó que el hallazgo podría tener un origen hormonal, aunque señaló que era necesario realizar estudios complementarios para determinar con mayor precisión qué estaba ocurriendo.

Por ello, le solicitó a Daniela Alexis análisis de sangre para medir sus niveles hormonales y contar con más información sobre su estado de salud.

La influencer no compartió en ese momento un diagnóstico definitivo sobre el quiste ni los resultados de los estudios adicionales.