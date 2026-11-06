La Granja VIP: ¿Quién es traicionado de la semana, hoy 6 de noviembre?

Las últimas horas han sido muy intensas dentro de La Granja VIP, donde los granjeros han tenido que cumplir ciertas dinámicas y los cambios en las estrategias, han ocasionado nuevas polémicas y enfrentamientos.

¿Quién fue la salvada de la semana en La Granja VIP?

El día de ayer, la gran sorpresa de la noche fue Bebeshita, quien logró ganar la Salvación, dejando en la placa de nominados a Natalia Alcocer, Ivonne Montero, Julio Camejo y ´Mono´Osuna, por lo que ahora tendrá el poder de cambiar las cosas nuevamente dentro del reality.

Noticia Destacada ‘La Granja VIP’: Este fue el ganador del Duelo por la Salvación este 5 de noviembre

¿Quién va a ser el traicionado este viernes 6 de noviembre?

La influencer tendrá dos poderes que van a ser clave para las estrategias de los equipos, primero tiene que sacar a uno de los nominados de la placa, quien asegura estar en el reality una semana más.

Sin embargo, la polémica se hace presente, pues también tiene que subir a otro de los granjeros a la placa de los nominados, quien va a estar en mayor riesgo de salir el próximo domingo 8 de noviembre.

Noticia Destacada La Granja VIP: ¿Quién gana el Duelo por la Salvación, hoy 5 de noviembre?

Pero las cosas también pueden tener unos cambios inesperados que son decididos por los canarios de la suerte, por lo que se puede dar una traición en cadena o del Capataz, quien no puede ser nominado.

Sin duda, las cosas se van a poner muy intensas en la emisión de esta noche, donde muchos granjeros están en riesgo y podremos ver venganzas y estrategias inesperadas.

¿Dónde y a qué hora ver La Granja VIP?

Todas las emociones de La Granja VIP las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +, esto en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal