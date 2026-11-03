La Granja VIP: Quién gana el Duelo de Nominación HOY martes 3 de noviembre y se aleja de la Eliminación

Las cosas en La Granja VIP han dado mucho de qué hablar en estas últimas semanas, el domingo pasado Pablo Montero fue el eliminado de la competencia, dejando gran tensión entre los habitantes. Ahora, este martes 3 de noviembre se llevará a cabo el Duelo de Nominación.

¿Quién gana el Duelo de Nominación?

Este es uno de los más importantes de la semana, pues el público decide qué participante estará en el juego, mientras que el capataz decidirá a quien enfrentará ese elegido por los fans de La Granja VIP. Cabe mencionar que el ganador se salva de subir a la placa de nominados.

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El día de ayer, el ganador de Duelo del Capataz fue Rafa Mercadante, quien se coronó como el líder de esta semana, lo que generó que el público comenzará a definir quien podría ir al duelo.

De acuerdo con lo mencionado en las rede sociales, algunos de los granjeros que han comenzado a sonar son: Fernando Lozada, Ivonne Montero, Julio Camejo, Kevyn “Bicolor” Contreras, Kunno, Manelyk González, Mario “Mono” Osuna, Natalia Alcocer y Niurka Marcos.

Solo queda esperar para saber el nombre del granjero que tendría que defender su lugar esta noche, pero recordemos que ganar hoy, no evita que pueda salir nominado en otras dinámicas.

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¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Las dinámicas las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y por la plataforma de Disney +, esto en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

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