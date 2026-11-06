¿Quieres adoptar una mascota en Mérida? Estos son los requisitos del CEMAA

Adoptar un perro o gato en Mérida es una alternativa para quienes buscan integrar una mascota a su familia y brindar un hogar permanente a un animal rescatado.

El Centro Municipal de Atención Animal (CEMAA) cuenta con un programa de adopción responsable mediante el cual busca encontrar hogares adecuados, seguros y permanentes para los ejemplares que recibe y rehabilita.

Requisitos para adoptar perros y gatos en Mérida

Las personas interesadas en adoptar una mascota en el CEMAA deben acudir a sus instalaciones con copias de su identificación oficial (INE) y comprobante de domicilio.

También deberán llenar un formato de evaluación de adopción, proporcionado directamente en el centro, como parte del procedimiento para determinar si cumplen con las condiciones necesarias para recibir un animal de compañía.

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Uno de los requisitos es contar con barda y reja en el domicilio donde vivirá la mascota, por lo que se solicitarán evidencias para comprobar que el espacio ofrece condiciones adecuadas de seguridad.

Una vez presentada la documentación, el personal evaluará la solicitud y notificará una respuesta en un plazo máximo de 72 horas.

En caso de que la solicitud sea aprobada, el interesado deberá acudir nuevamente al CEMAA para concluir el procedimiento y firmar el certificado de adopción.

Para quienes adopten un perro, será necesario llevar collar y correa, mientras que las personas que reciban un gato deberán presentar una transportadora para trasladarlo de manera segura a su nuevo hogar.

Horarios de adopción y atención del CEMAA en Mérida

Las personas interesadas en conocer a los perros y gatos disponibles o iniciar el procedimiento pueden acudir al Centro Municipal de Atención Animal de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

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El horario general de atención del CEMAA es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., y los sábados, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Para solicitar información sobre los ejemplares disponibles, los requisitos o el proceso de adopción, el centro pone a disposición el teléfono (999) 280 51 18.