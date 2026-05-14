Exatlón México: ¿Quiénes son los eliminados de este jueves 14 de mayo?

Una eliminación más llega a las playas de Exatlón México, ya que la final cada vez está más cerca. Por ese motivo, será este jueves 14 de mayo, cuando se llevará a cabo uno de los "Duelos de Eliminación” más esperados de la temporada cabe mencionar que la competencia cada vez se pone más intensa, pues todos quieren luchar por el campeonato.

La pasión de los fans es tanta, que los en redes sociales han comenzado a filtrar quienes van a ser los perdedores de los próximos “Duelos de Eliminación”. Recordemos que son cuatro los atletas que están en riesgo de quedar fuera de la competencia.

Noticia Destacada Exatlón México 2026: Filtran a los ganadores que levantarían el trofeo este 15 de mayo

¿Quiénes van a ser los eliminados de Exatlón México este 14 de mayo?

Este jueves 14 de mayo, se van a disputar dos “Duelos de Eliminación”, y de acuerdo con lo que se ha filtrado en las redes sociales por los seguidores del reality, será Paulette del equipo rojo, la eliminada, mientras que Evelyn del equipo azul conseguirá su pase a la final, donde se va a enfrentar a Mati Álvarez.

Noticia Destacada Exatlón México: ¿Quiénes son los eliminados de este martes 12 de mayo?

En el duelo masculino, Leo del equipo azul será el eliminado ante Alexis, quien ha sido su compañero toda la temporada, el vencedor va a ir con el "Mono" Osuna, quien es el vigente campeón del reality deportivo.

Es importante mencionar que la información no es oficial, es lo que los fans han comenzado a especular en las redes sociales. Esta temporada concluirá el viernes 15 de mayo, en punto de las 20:30 horas.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal