El cuento de la criada: trama, personajes y por qué está entre las más vistas de Netflix

La serie El cuento de la criada se ha convertido en uno de los contenidos más populares de Netflix México, pese a que originalmente fue estrenada en 2017. La producción, basada en la novela de Margaret Atwood, ha encontrado una nueva audiencia gracias a su intensa historia y a los temas sociales que aborda.

Ambientada en una sociedad distópica llamada Gilead, la trama muestra un futuro en el que un régimen autoritario toma el control de lo que antes era Estados Unidos. En este nuevo orden, las mujeres pierden sus derechos, mientras que una élite gobernante impone estrictas reglas basadas en interpretaciones religiosas extremas.

Debido a una grave crisis de fertilidad, el gobierno obliga a mujeres fértiles conocidas como criadas a tener hijos para familias poderosas que no pueden concebir. Estas mujeres son separadas de sus seres queridos y sometidas a un sistema de control que limita completamente su libertad y autonomía.

La protagonista es June Osborne, interpretada por Elisabeth Moss, una mujer que es capturada por el régimen y obligada a convertirse en una criada. A lo largo de la historia, June lucha por sobrevivir, recuperar a la hija que le fue arrebatada y reencontrarse con su esposo, mientras intenta desafiar las reglas impuestas por el sistema.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del público es la forma en que El cuento de la criada explora temas como la opresión, la pérdida de identidad, el control del cuerpo femenino y la resistencia frente a la injusticia. Estos elementos han convertido a la serie en una de las producciones más comentadas de los últimos años.

¿Quiénes son los protagonistas de El cuento de la criada?

Además de Elisabeth Moss en el papel principal, la serie cuenta con un elenco destacado encabezado por:

Joseph Fiennes como Fred Waterford.

como Fred Waterford. Yvonne Strahovski como Serena Joy Waterford.

como Serena Joy Waterford. Ann Dowd como la temida Tía Lydia.

como la temida Tía Lydia. Max Minghella como Nick Blaine.

como Nick Blaine. O-T Fagbenle como Luke Bankole.

como Luke Bankole. Madeline Brewer como Janine.

como Janine. Samira Wiley como Moira.

Las actuaciones de sus protagonistas han sido una de las razones por las que la producción ha recibido múltiples reconocimientos internacionales.

¿Cuántas temporadas tiene y dónde verla?

El cuento de la criada cuenta con seis temporadas, compuestas por episodios de entre 50 y 60 minutos de duración. Actualmente, todos los capítulos están disponibles en Netflix, permitiendo a los espectadores seguir la historia completa desde su inicio hasta su desenlace.

Gracias a su combinación de drama, tensión y crítica social, la serie continúa conquistando nuevos seguidores y se mantiene como una de las producciones más comentadas dentro del catálogo de la plataforma.