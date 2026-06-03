Lluvias y vientos revientan líneas de energía en Emiliano Zapata, Escárcega

A consecuencia de las constantes lluvias acompañadas de fuertes vientos, que se han dejado sentir en la ciudad, ocasionaron que las líneas de energía ubicadas sobre la calle 12 por 23 de la colonia Emiliano Zapata se reventaron y quedaron colgadas de los postes, representando un peligro para los vecinos y transeúntes, que piden que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) las levanten para evitar un accidente.

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Esta mañana, vecinos de la colonia Emiliano Zapata reportaron que durante la madrugada las líneas de energía se reventaron debido a las lluvias y fuertes vientos de los últimos días.

La situación ocasionó que un sector se quedara sin servicio de energía, afectando el funcionamiento de electrodomésticos y provocando riesgo de que los alimentos se echen a perder. Además, los cables colgados representan un riesgo para los vecinos y transeúntes, ya que podrían causar un accidente con fatales resultados.

Ante esto, los vecinos hacen un llamado a la CFE para que envíe una cuadrilla que levante los cables, restablezca el servicio de energía y evite un accidente, esperando que la petición sea atendida a la brevedad posible.