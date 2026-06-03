LA Times asegura que EU investiga a Alfonso Durazo y Américo Villarreal; Sonora y Tamaulipas rechazan acusaciones

Una publicación del diario estadounidense Los Angeles Times colocó nuevamente bajo los reflectores la relación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad.

El medio aseguró que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, estarían siendo investigados por el gobierno de Estados Unidos en procesos de carácter penal.

De acuerdo con la nota difundida este miércoles 3 de junio, ambos mandatarios estatales habrían perdido sus visas estadounidenses como consecuencia de dichas indagatorias. La publicación sostiene que esta situación podría generar nuevas tensiones entre México y Estados Unidos, además de representar un desafío político para Morena, partido al que pertenecen ambos gobernadores.

¿Por qué señala Los Angeles Times a Alfonso Durazo y Américo Villarreal?

Según el periódico, Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estaría bajo investigación por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

En el caso de Américo Villarreal, el señalamiento estaría relacionado con supuestas actividades de contrabando de combustible, delito conocido en México como huachicol.

Noticia Destacada Rubén Rocha comparece ante la FGR por investigación ligada a “Los Chapitos”: “Que la verdad prevalezca”

La publicación también menciona que ambos formarían parte de un esquema denominado “libertad condicional por beneficio público significativo”, un mecanismo utilizado por autoridades estadounidenses para obtener cooperación e información en investigaciones.

Especialistas citados por el diario señalaron que este programa suele emplearse como una herramienta para recabar pruebas y testimonios.

NEW: The U.S. is investigating two more Mexican governors for alleged ties to cartels.



This puts new pressure on President Sheinbaum, who has slammed U.S. probes into sitting Mexican leaders as electoral interference.



With @Stevelfisher:https://t.co/IturgAvHzY — Kate Linthicum (@katelinthicum) June 3, 2026

El reportaje se suma a otros casos recientes que involucran a funcionarios mexicanos. En abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al entonces gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros nueve funcionarios de esa entidad, de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño.



El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos.… — Paloma Teran V (@palomateranv) June 3, 2026

Gobiernos de Sonora y Tamaulipas niegan las acusaciones

Tras la difusión del reportaje, los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron de manera categórica la información publicada por Los Angeles Times.

Paloma Terán, titular de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, afirmó que Alfonso Durazo mantiene una visa vigente y que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre una investigación por parte de autoridades estadounidenses. Además, sostuvo que los señalamientos carecen de sustento.

Por su parte, Gerardo Algarín, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, calificó la información como falsa y aseguró que no existen documentos, expedientes ni pruebas verificables que respalden las acusaciones difundidas por el medio estadounidense.

Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el Gobernador Américo Villarreal Anaya.



Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde. (1/2) — gerardoalgarin (@yosoyalgarin) June 3, 2026

Ambos gobiernos coincidieron en que las afirmaciones publicadas se basan en versiones no comprobadas y reiteraron su postura de exigir evidencia antes de dar por válidos los señalamientos. Mientras tanto, hasta el momento no se han hecho públicas pruebas oficiales por parte de autoridades estadounidenses que confirmen las investigaciones mencionadas en el reportaje.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO