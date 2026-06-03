Lluvias históricas colapsan municipios de Yucatán por inundaciones; evacúan a familias por severos daños

Las intensas lluvias asociadas a una extensa zona de inestabilidad atmosférica dejaron afectaciones de diversa magnitud en Progreso, Tixkokob, Buctzotz, Peto, Hunucmá, Motul, Quintana Roo y Acanceh, donde calles convertidas en ríos, viviendas inundadas, familias evacuadas, suspensión de actividades escolares y la habilitación de refugios temporales evidenciaron los estragos provocados por las precipitaciones. Aunque algunas localidades reportaron sólo encharcamientos y daños menores, en otras la situación obligó a la intervención de cuerpos de emergencia para salvaguardar a la población ante el incremento de los niveles de agua.

Uno de los municipios más afectados fue Progreso, donde las lluvias registradas durante los últimos días ocasionaron severos problemas de movilidad y daños materiales en distintos sectores del puerto. Las precipitaciones más intensas se registraron durante la jornada del lunes, cuando grandes volúmenes de agua se acumularon en calles y avenidas, dejando bajo el agua numerosas vialidades e incluso viviendas.

Las colonias Canul Reyes y Vicente Guerrero, ubicadas en la zona Poniente y cercanas a la ciénega, fueron algunas de las áreas más golpeadas. Vecinos reportaron que el agua permaneció estancada durante horas y en algunos casos se prolongó hasta el día siguiente, ingresando a los predios y causando daños a muebles, electrodomésticos y diversos bienes familiares. Habitantes señalaron que la situación se agravó debido a una obra relacionada con el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso, la cual habría dificultado el flujo natural del agua.

A ello se sumó la acumulación de basura en canales y pasos de agua cercanos a la ciénega, situación que complicó aún más el drenaje pluvial. Ante la emergencia, cuadrillas municipales y maquinaria pesada realizaron labores de limpieza, retiro de lodo y apertura de canales para facilitar el desalojo del agua acumulada.

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Las afectaciones también alcanzaron sectores tradicionalmente vulnerables del puerto, como las calles 35, 37 y 39 de la zona Centro, donde el nivel del agua dificultó el tránsito vehicular y peatonal. Asimismo, las lluvias aceleraron el deterioro de la carpeta asfáltica, provocando la aparición de numerosos baches que representan un riesgo para conductores y motociclistas. Al disminuir el nivel del agua quedaron al descubierto grandes cavidades, sedimentos y acumulaciones de basura, evidenciando los problemas estructurales que enfrenta el municipio durante cada temporada de lluvias.

En Motul, la contingencia alcanzó niveles que obligaron a desplegar un operativo de rescate y evacuación encabezado por autoridades municipales y elementos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Desde las primeras horas de la emergencia, brigadistas recorrieron las zonas más afectadas, donde el agua rebasó banquetas e ingresó a decenas de viviendas.

Entre los puntos más críticos se encontraron las calles 27 entre 38, 17 entre 24 y 26, así como las inmediaciones del relleno sanitario. Aunque los cuerpos de emergencia exhortaron a las familias a abandonar temporalmente sus hogares, muchas optaron por permanecer para proteger su patrimonio, solicitando únicamente apoyo para trasladar muebles y electrodomésticos a zonas seguras.

Las afectaciones también alcanzaron las comisarías de San Pedro Cámara, Komchén Martínez, Kopté y Kancabchén Rancho, donde varias viviendas quedaron prácticamente incomunicadas. Como resultado de las inspecciones realizadas, dos familias tuvieron que ser evacuadas de emergencia al perder gran parte de sus pertenencias. Los afectados fueron trasladados al albergue temporal instalado en el CBTIS número 80, donde recibieron atención médica, alimentos, colchonetas y cobijas.

Mientras tanto, en Hunucmá, las autoridades optaron por actuar de manera preventiva ante el pronóstico de más precipitaciones. La Dirección Municipal de Protección Civil habilitó refugios temporales en el edificio del DIF y en seis planteles educativos de la localidad, además de coordinarse con dependencias estatales para garantizar una respuesta rápida en caso de agravarse las condiciones climáticas.

La comisaría de Sisal, debido a su ubicación entre el mar y la ciénega, recibió una atención especial, ya que existe una mayor vulnerabilidad durante la temporada de lluvias y huracanes. Personal de Protección Civil recorrió las zonas cercanas a la costa para verificar las condiciones de las familias asentadas en áreas de riesgo e invitarlas a trasladarse a los refugios habilitados en Hunucmá. Paralelamente, brigadas de salud intensificaron campañas de abatización y prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos.

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En Buctzotz, las lluvias agravaron la situación de la familia conformada por la señora Paulina M. Ch. B., de 30 años; su esposo Royel J. Ch. Z., de 34, así como sus hijos menores, ya que desde el pasado mes de mayo enfrenta daños estructurales en su vivienda luego de que una góndola cargada con material volcara y afectara el techo de su casa. Durante las recientes precipitaciones, el agua comenzó a filtrarse por la estructura dañada, ocasionando pérdidas en muebles y artículos domésticos.

Los integrantes de la familia intentaron contener el agua colocando recipientes en distintos puntos de la vivienda; sin embargo, la intensidad de la lluvia provocó que esta siguiera ingresando al interior del predio, generando momentos de angustia para los afectados, quienes continúan a la espera de una solución definitiva al problema.

En Tixkokob, la tormenta que se prolongó desde la tarde hasta la noche dejó numerosas calles anegadas y provocó problemas para motociclistas y mototaxistas, algunos de los cuales quedaron atrapados al intentar cruzar vialidades inundadas. Vecinos reportaron que el agua alcanzó cerca de medio metro de altura en diversos puntos del municipio y señalaron que la acumulación de basura en alcantarillas contribuyó a empeorar los encharcamientos.

Los habitantes recordaron episodios similares ocurridos durante fenómenos meteorológicos pasados y manifestaron preocupación por la posibilidad de que nuevas lluvias ocasionen inundaciones dentro de las viviendas. Aunque para la mañana siguiente el nivel del agua había disminuido, advirtieron que bastaría una nueva precipitación intensa para que las calles volvieran a anegarse.

Una situación parecida se vivió en Acanceh, donde la lluvia persistente que se extendió por varias horas provocó la inundación de calles, comercios y viviendas. Diversos sectores de la cabecera quedaron bajo el agua, incluyendo vialidades cercanas al Palacio y al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Familias afectadas tuvieron que improvisar barreras con sacos de tierra y realizar labores para extraer el agua que ingresó a sus hogares. Protección Civil Municipal y personal de la Comuna permanecieron atentos ante cualquier contingencia derivada de las precipitaciones.

En contraste, en Peto las lluvias dejaron principalmente calles anegadas y una disminución de la actividad cotidiana, sin que se reportaran daños mayores en viviendas. Aunque las precipitaciones provocaron el cierre temporal de algunos negocios y una menor circulación vehicular, las autoridades locales informaron que no se registraron inundaciones en predios particulares.

Habitantes señalaron que las lluvias sirven también como recordatorio de la cercanía de la temporada de huracanes, por lo que exhortaron a la población a mantenerse informada y preparada ante cualquier eventualidad meteorológica.

La emergencia generada por las lluvias también provocó la suspensión de actividades escolares en diversos municipios del estado, como parte de las medidas preventivas implementadas por las autoridades para evitar accidentes relacionados con inundaciones, caída de árboles, desprendimiento de cables eléctricos y otros riesgos asociados al mal tiempo.

Mientras continúan los pronósticos de precipitaciones para gran parte de la entidad, autoridades municipales, cuerpos de emergencia y habitantes permanecen en alerta. Las recientes lluvias dejaron al descubierto la vulnerabilidad de numerosas comunidades y la necesidad de fortalecer la infraestructura pluvial, mejorar los sistemas de drenaje y reforzar las acciones de prevención para enfrentar una temporada ciclónica que apenas comienza.

Finalmente, en Quintana Roo las fuertes lluvias registradas en los últimos días provocaron inundaciones en calles y viviendas de la cabecera municipal, obligando a varias familias a resguardar sus pertenencias y buscar refugio temporal con vecinos o familiares.

Ante la situación, personal del ayuntamiento realizó recorridos por distintos barrios para brindar apoyo a los afectados, ayudando a trasladar muebles y atendiendo reportes de viviendas anegadas. La plaza principal, calles y solares registraron importantes acumulaciones de agua, complicando la movilidad en diversos sectores.

Habitantes señalaron que las precipitaciones han sido atípicas y manifestaron preocupación ante la posibilidad de que continúen las lluvias. Aunque no se reportaron personas lesionadas, las autoridades locales mantienen monitoreo constante y exhortan a la población a tomar precauciones.