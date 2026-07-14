La Casa de los Famosos 2026: se filtra cuánto ganará cada uno de los habitantes

A pocos días del estreno de La Casa de los Famosos 2026, comenzó a circular una lista con los supuestos salarios que recibirían algunos de los participantes ya confirmados. Aunque la producción no ha confirmado la información, los montos han generado conversación entre los seguidores del reality.

La nueva temporada arrancará el próximo 26 de julio, mientras continúan revelándose los nombres de las celebridades que competirán por convertirse en el último habitante de la casa.

¿Quiénes están confirmados para La Casa de los Famosos 2026?

Hasta el momento, la producción ha anunciado oficialmente a los siguientes participantes:

Ernesto Laguardia

Cynthia Klitbo

Karina Torres

Aldo Rendón

Ximena Herrera

Moisés Peñaloza

Yahir

Se espera que en los próximos días sean revelados más integrantes del elenco a través de las redes sociales oficiales del programa.

Estos serían los sueldos semanales de los participantes

De acuerdo con una lista difundida por Infobae, los habitantes no recibirían el mismo salario, ya que la remuneración dependería de la trayectoria y popularidad de cada uno.

Los montos filtrados son los siguientes:

Cynthia Klitbo: 320 mil pesos por semana.

320 mil pesos por semana. Aldo Rendón: 200 mil pesos semanales.

200 mil pesos semanales. Karina Torres: 140 mil pesos por semana.

140 mil pesos por semana. Yahir: 110 mil pesos semanales.

Hasta el momento no se han dado a conocer los presuntos salarios de Ernesto Laguardia, Ximena Herrera y Moisés Peñaloza.

No existe un sueldo igual para todos

La filtración refuerza la idea de que La Casa de los Famosos negocia los contratos de manera individual, por lo que cada participante recibiría una cantidad distinta según su perfil y nivel de reconocimiento.

Por ahora, ni la producción del reality ni Televisa han confirmado la autenticidad de la lista de salarios, por lo que la información debe tomarse como una filtración hasta que exista un anuncio oficial.