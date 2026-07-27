Yucatán se mantiene como referente nacional por su bajo nivel de desempleo y alta participación laboral

Mientras el desempleo en México se ubicó en 2.7% durante el segundo trimestre del 2026, Yucatán volvió a colocarse entre las entidades con mejores indicadores laborales del país al registrar una tasa de desocupación de 1.5%, la más baja de la Península y una de las menores a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) difundida ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El resultado confirma la fortaleza que ha mostrado el mercado laboral yucateco durante los últimos años. Apenas 15 de cada mil personas económicamente activas que buscan empleo no logran encontrarlo, un nivel que coloca al Estado por debajo del promedio nacional y por encima de la mayoría de las entidades federativas.

Registra 1.24 millones de trabajadores

La ENOE señala que Yucatán cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) de 1.3 millones de personas, de las cuales 1.24 millones se encuentran ocupadas, equivalente al 98.5% de la fuerza laboral. Además, la tasa de participación económica alcanzó 64.3%, casi seis puntos por encima de la media nacional de 58.7%, reflejo de una mayor incorporación de la población al mercado de trabajo.

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A nivel nacional, sólo Guerrero y Michoacán reportaron niveles de desocupación inferiores, mientras que estados como Tabasco, Ciudad de México y Coahuila se ubicaron entre los de mayor desempleo.

En el ámbito regional, Yucatán volvió a superar a sus vecinos. Quintana Roo registró una tasa de desocupación de 2.6% y Campeche de 2.8%, por lo que la entidad conservó el liderazgo laboral de la Península. No obstante, Quintana Roo mantiene la mayor participación económica de la región, con 66.7% de su población incorporada al mercado de trabajo, seguido por Yucatán con 64.3% y Campeche con 60.4%.

El desempeño cobra relevancia porque se presenta en un contexto económico nacional marcado por la desaceleración de algunos sectores productivos. En Yucatán, el comercio y los servicios continúan siendo el principal soporte del empleo, ya que concentran casi dos terceras partes de la población ocupada, mientras que la industria manufacturera permanece como la actividad más importante dentro del sector secundario.

Fortaleza agropecuaria

Otro dato relevante es que el sector agropecuario fue el que mostró el mayor crecimiento anual en ocupación, comportamiento favorecido por la recuperación de diversas actividades primarias en el interior del Estado.

En contraste, la construcción registró la mayor caída en el número de trabajadores, una tendencia que coincide con la desaceleración observada en la generación de empleo formal reportada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante los primeros meses del año.

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Sin embargo, el bajo desempleo no significa que el mercado laboral esté exento de desafíos. La propia ENOE muestra que la informalidad continúa siendo uno de los principales retos de la entidad, pues más de la mitad de los trabajadores yucatecos obtiene sus ingresos en actividades sin acceso a seguridad social ni prestaciones laborales, una condición que limita el crecimiento del ingreso y la estabilidad económica de miles de familias.

Especialistas en materia laboral han señalado que Yucatán mantiene históricamente bajos niveles de desocupación debido, en parte, a la capacidad de absorción del sector servicios y al amplio peso del empleo informal. Esto significa que pocas personas permanecen sin trabajo, aunque una proporción importante lo hace en condiciones de precariedad o sin protección social.

Así, los nuevos resultados del Inegi muestran dos caras del mercado laboral yucateco: por un lado, un Estado que conserva uno de los menores niveles de desempleo del país y lidera los indicadores de la Península; por el otro, una economía que aún enfrenta el desafío de generar más empleos formales, mejor remunerados y con acceso pleno a la seguridad social.