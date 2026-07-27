“Recibos llegan hasta los 2 mil pesos": Vecinos protestan contra Aguakan y CAPA por falta de agua y altos cobros en Cancún

Con mantas, cartulinas y gritos de “¡Queremos solución!”, decenas de habitantes de las Regiones 91, 92, 96, 97 y fraccionamientos como Paraíso Maya protestaron este lunes frente a las oficinas de Aguakan y la delegación de CAPA, sobre la avenida Yaxchilán, en Cancún, para denunciar la falta de agua potable, fugas persistentes, drenajes sin mantenimiento y recibos que, aseguran, se han "disparado" hasta cuatro veces más.

“Si antes pagábamos 300 pesos, ahora nos llegan recibos de 1,200 y hasta 2,000 pesos. ¿Cómo es posible?”, reclamó una vecina de la Región 91, mientras mostraba su recibo y aseguraba que la llave de paso permanece cerrada.

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Otro ciudadano cuestionó: “Aquí dice lectura inicial 71 y final 132, y aun así me cobran como si hubiera un consumo enorme. La llave está cerrada y no hay nadie en la casa. ¿Cómo ve usted eso?”

La inconformidad creció cuando los manifestantes denunciaron que, lejos de atenderlos, Aguakan cerró con rejas el acceso principal y ningún representante salió a dialogar. En CAPA algunos vecinos lograron ingresar para ser atendidos.

“Nos tienen abandonados”, “no revisan las fugas”, “rompen las calles y no reparan el drenaje”, fueron algunas de las consignas lanzadas por los inconformes, quienes señalaron obras inconclusas cerca del sindicato de taxistas y afectaciones que arrastran desde el año pasado.

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La protesta evidencia un problema que se ha vuelto recurrente en Cancún y otros municipios donde opera la concesionaria: colonias sin agua durante horas o días, calles abiertas por trabajos mal ejecutados y cobros que los usuarios consideran desproporcionados, mientras la autoridad municipal y los organismos estatales siguen sin ofrecer una solución de fondo a una crisis que ya desbordó la paciencia ciudadana.

Además los quejosos cerraron momentáneamente uno de los carriles de la avenida Yaxchilán, pero minutos después abrieron el paso para no afectar a los automovilistas.