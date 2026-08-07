Fede Vigevani y Gema Garoa hacen estallar las redes con inesperado beso en LCDLF México

Un momento de complicidad entre Fede Vigevani y Gema Garoa se convirtió en uno de los temas más comentados por los seguidores de La Casa de los Famosos México. Un beso en la mejilla entre ambos participantes bastó para que las redes sociales se llenaran de comentarios que ya los señalan como una de las parejas favoritas del reality.

Desde hace varios días, Gema Garoa y Fede Vigevani han mostrado una convivencia cercana dentro de la casa, situación que ha despertado el interés de los espectadores. El reciente gesto de cariño reforzó las especulaciones sobre una posible conexión sentimental entre la actriz y el creador de contenido paraguayo.

El momento ocurrió mientras Gema Garoa preparaba comida en la cocina y Fede Vigevani permanecía sentado junto a ella. En un instante, la actriz se acercó al influencer, quien respondió con un beso en la mejilla, una escena que fue captada por las cámaras del programa y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La publicación oficial de La Casa de los Famosos México acompañó el video con un mensaje en tono de broma, lo que incrementó la conversación entre los seguidores del reality. En pocas horas, el clip acumuló miles de reproducciones y comentarios sobre la evidente química entre ambos participantes.

El beso que dice más

Las reacciones del público no tardaron en aparecer. Muchos usuarios expresaron su entusiasmo por el supuesto romance y aseguraron que Fede Vigevani y Gema Garoa forman una de las duplas más carismáticas de la temporada. Frases como "¡Qué pareja tan linda!", "No quiero que Fede salga" y "Se nota que hay química entre ellos" dominaron las publicaciones relacionadas con el programa.

Incluso, algunos internautas compararon la escena con el icónico momento de la telenovela "María, la del barrio", cuando Soraya Montenegro pronuncia la famosa frase de "la maldita lisiada", utilizando el meme para bromear sobre el acercamiento entre los habitantes.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación sentimental, el episodio alimentó aún más el llamado "shippeo" entre Fede Vigevani y Gema Garoa, quienes continúan siendo dos de los participantes que más conversación generan dentro y fuera de La Casa de los Famosos México.