Chef Zahie Téllez explica su ausencia en MasterChef tras sufrir accidente

La ausencia de Zahie Téllez en las recientes transmisiones de MasterChef 24/7 generó dudas entre los seguidores del programa, quienes comenzaron a preguntarse qué había ocurrido con una de las juezas más reconocidas del reality de TV Azteca.

Después de varios días sin aparecer frente a las cámaras, la chef decidió aclarar la situación y explicó que su alejamiento temporal no se debió a problemas dentro del programa, sino a un accidente que sufrió mientras realizaba actividad física.

La especialista en cocina compartió un mensaje en las redes sociales oficiales del programa para informar a los televidentes sobre su estado y explicar la razón por la que no estuvo presente durante las últimas emisiones.

Zahie Téllez sufrió una fractura mientras corría

A través de un video publicado por MasterChef 24/7, la chef reveló que tuvo un accidente durante una carrera y que como consecuencia sufrió una lesión en su pie izquierdo.

La jueza explicó que el incidente ocurrió el lunes y que los médicos le indicaron mantener reposo absoluto durante 48 horas para favorecer su recuperación.

“Tuve un pequeño accidente, iba corriendo y me fracturé el pie izquierdo. Me mandaron reposo absoluto, al menos 48 horas”, comentó la cocinera en el mensaje dirigido a sus seguidores.

La situación generó preocupación entre los fanáticos del reality culinario, quienes habían notado su ausencia y comenzaron a especular sobre las razones por las que no estaba participando en las grabaciones.

La chef confirmó su regreso al programa

Pese al accidente, Zahie Téllez aseguró que su recuperación avanza favorablemente y confirmó que volvería a las transmisiones de MasterChef 24/7 este jueves 20 de agosto.

La chef agradeció las muestras de apoyo y cariño que recibió por parte de los espectadores, además de expresar su emoción por reencontrarse nuevamente con el público del programa.

“Los veo mañana, muero de ganas por regresar, los extraño mucho”, señaló en el video compartido en redes sociales.

Con este anuncio, la integrante del jurado disipó las dudas sobre su estado y confirmó que continuará formando parte del programa de cocina de TV Azteca.

¿Quién es la chef Zahie Téllez?

Zahie Téllez se ha convertido en una de las figuras más reconocidas dentro del mundo gastronómico mexicano. Su trayectoria en la cocina y su participación como jueza en MasterChef México la llevaron a ganarse un lugar entre los rostros más identificados del formato.

Durante las últimas temporadas del programa, la chef ha destacado por sus evaluaciones, conocimientos culinarios y participación dentro del concurso, donde comparte pantalla con otros especialistas encargados de valorar el desempeño de los participantes.

Ahora, tras superar este breve periodo de recuperación, Zahie Téllez retomará su participación en MasterChef 24/7 para continuar acompañando a los concursantes y a los seguidores del exitoso reality.