Alejandra Tijerina y Masad Al-Tamimi: ¿De qué trata el conflicto que llegó a instancias legales?

La relación entre Alejandra Tijerina y Masad Al-Tamimi llegó a un escenario legal luego de que la modelo acudiera ante autoridades de la Ciudad de México para solicitar protección por presuntos actos de violencia psicológica y mediática relacionados con su expareja.

Aunque algunos reportes señalaron que se trataba de una demanda formal, hasta el momento la información confirmada indica que Tijerina presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y solicitó medidas de protección, mismas que, según su versión, fueron autorizadas por un juez.

La modelo explicó que la situación surgió después de presuntas amenazas relacionadas con la difusión de videos privados. De acuerdo con su testimonio, los señalamientos comenzaron durante la relación sentimental que mantuvo con el actual participante de La Casa de los Famosos México 2026.

En una entrevista para el programa La Mesa Caliente, Alejandra Tijerina aseguró que durante algunos periodos de separación, Masad habría advertido que compartiría material personal relacionado con ella, situación que provocó preocupación por el impacto que podría tener en su vida privada.

La también modelo señaló que el ingreso de Masad Al-Tamimi a LCDLFM incrementó su inquietud debido a la exposición que representa el reality show y al alcance que tienen las declaraciones de sus participantes frente a millones de espectadores.

Tijerina afirmó que busca detener cualquier referencia pública hacia su persona y evitar que continúen comentarios que considera falsos o perjudiciales para su imagen. Su postura, según explicó, está enfocada en proteger su privacidad y bienestar.

Por su parte, la abogada Alondra Matías indicó que las medidas otorgadas tienen como objetivo limitar posibles menciones públicas hacia su clienta y salvaguardar su intimidad. La defensa aseguró que existen antecedentes de declaraciones en redes sociales donde presuntamente se hizo referencia a grabaciones personales.

El conflicto entre ambos surgió después de que terminaran su relación sentimental en 2025. Desde entonces, la situación ha generado atención debido a la participación de Masad Al-Tamimi en La Casa de los Famosos México, donde sus acciones y declaraciones han provocado diversas reacciones entre la audiencia.