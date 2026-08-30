Asalto a mano armada provoca fuerte movilización policiaca en la Renovación Primera Sección

Una fuerte movilización de elementos de Seguridad Pública y agentes de la Fiscalía General del Estado se registró la noche de este domingo en la colonia Renovación Primera Sección, luego del reporte de un presunto asalto a mano armada en el interior de una tienda de conveniencia Neto.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento ubicado sobre la calle Puerto de Veracruz, en el cruce con Puerto Salina Cruz y Puerto del Carmen, donde se generó una intensa movilización de las autoridades tras recibirse el reporte de un robo con violencia.

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De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, sujetos que presuntamente ingresaron al establecimiento con la intención de cometer un asalto habrían realizado varias detonaciones de arma de fuego, aunque hasta el momento las autoridades no han precisado con exactitud cómo ocurrieron los hechos ni cuántas personas participaron.

Tras la llegada de los cuerpos de seguridad, la zona fue acordonada y se confirmó la presencia de indicios relacionados con posibles disparos, entre ellos ojivas o elementos balísticos percutidos, los cuales fueron localizados en el área y posteriormente asegurados por agentes de la Fiscalía para su análisis correspondiente.

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Personal especializado realizó el procesamiento de la escena, con la finalidad de recabar evidencias que permitan establecer la mecánica de los hechos, identificar a los posibles responsables y determinar si efectivamente se efectuaron disparos durante el atraco.

Pese a la versión inicial sobre posibles personas lesionadas, posteriormente se indicó que no hubo personas heridas como consecuencia de este hecho, por lo que no fue necesario el traslado de víctimas a algún hospital.

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Hasta el momento tampoco se ha establecido el monto de lo sustraído del establecimiento, situación que deberá ser determinada mediante las investigaciones y la declaración de los empleados del comercio.

Durante varias horas, elementos de seguridad mantuvieron bajo resguardo el perímetro para evitar la alteración de los indicios y permitir que los agentes ministeriales y peritos realizaran las diligencias correspondientes.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el asalto, determinar la cantidad de personas involucradas y establecer su posible identidad y paradero.

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