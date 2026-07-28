La Casa de los Famosos México: Por esta razón Fede Vigevania no podrá recibir votos

Durante esta cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, Fede Vigevani, creador de contenido podrá recibir votos para su eliminación ni para disputar el premio principal de la competencia. Ante esto; la producción del show explicó las reglas que se aplicarán para este influencer.

El creador de contenido ingresó al reality show con el rol de "habitante infiltrado" y cómplice del público. Este papel le permite tener ciertos beneficios, sin embargo, también lo limita en ciertos aspectos dentro de las posibles participaciones y votaciones que habrá a lo largo del show.

Noticia Destacada Gala Montes se lanza contra Mariana Echeverría en redes: “Te quieren porque adelgazaste”

¿Por qué Fede Vigevania no puede recibir votos en LCDLFM?

A diferencia del resto de los concursantes oficiales, Fede Vigevani no ingresó como un competidor estándar bajo el formato tradicional. La Jefa y la conductora Galilea Montijo aclararon que no disputará la permanencia mediante las eliminaciones semanales habituales.

La función principal del influencer es servir como puente interactivo con los televidentes. A través de votaciones en plataformas como WhatsApp, la audiencia decide qué misiones o retos debe realizar dentro de la casa sin levantar las sospechas de sus compañeros y concursantes.

La evaluación de Vigevani en La Casa de los Famosos México no dependerá de las votaciones telefónicas o digitales del público, sino exclusivamente del desempeño y efectividad con los que ejecute las tareas que le encomiende la audiencia desde el exterior. Aunque participa en la convivencia; sus reglas de salvación están exentas.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal