Rosa María Noguerón confirma que continuará en ‘La Casa de los Famosos México’

Tras rumores sobre un posible relevo en la producción de ‘La Casa de los Famosos México’, Rosa María Noguerón ha roto el silencio y decidió confirmar oficialmente que continuará al frente de la cuarta temporada del show, esto a pesar de señalamientos en redes de su posible salida.

La controversia creció después de que Noguerón compartiera en sus plataformas digitales una fotografía junto con un mensaje en el cuál parecía despedirse de la producción y del show. Sin embargo; la propia realizadora decidió desmentir estos rumores que tomaron fuerza entre los usuarios.

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¿Cómo fue que Rosa María Noguerón confirmó que seguirá en LCDLFM?

La controversia se encendió luego de que Rosa María Noguerón compartiera en sus plataformas digitales una fotografía desde el foro acompañada del mensaje “Gracias por tanto”. La publicación fue interpretada por un sector de la audiencia como una despedida prematura en medio de las constantes tensiones de la producción.

Sin embargo, la propia realizadora desmintió su dimisión o despido del show, despejando los rumores que apuntaban a la llegada de nuevos productores. “Hoy por hoy yo sigo al frente de la casa”, aseveró la ejecutiva ante los medios de comunicación que la cuestionaron sobre su posible salida del programa.

Al ser cuestionada, Noguerón defendió con firmeza la gestión y el desempeño del proyecto argumentando que “los números no mienten” y que los niveles de audiencia se mantienen en cifras destacadas. La productora respaldó el trabajo realizado con el elenco actual del reality y el dinamismo de las recientes dinámicas implementadas en la casa.

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