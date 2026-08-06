Productora de 'La Casa de los Famosos México' responde a las críticas de la cuarta temporada

La productora de ‘La Casa de los Famosos México’, Rosa María Noguerón, se encuentra en medio de una fuerte polémica, pues ha sido señalada de tener algunas preferencias con ciertos habitantes del reality, principalmente con Moisés Peñaloza.

A tan solo unos cuantos días de que arrancó la cuarta temporada del reality con formato de 24/7, las polémicas ya comienzan a desatarse. Incluso en redes sociales se ha comenzado a especular que la productora tendría protegidos.

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“No tengo protegidos”

¿Qué ha causado tanta polémica con la producción del reality?

Tras su comentario, muchos usuarios comenzaron a lanzar comentarios en redes sociales, donde afirman que algunos famosos que dan mucho contenido no son captados en el 24/7, tal es el caso, según los fans de Karina Torres.

Recordemos que la noche de cine provocó muchos desacuerdos en redes sociales, pues el material que se presentó no ha sido del agrado de los fans, quienes esperaban más polémica.

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“¡Ay no! Superaburrida la casa. Las películas, los retos que tiene que cumplir Fede. Los habitantes no le ponen ganas a arreglarse. TODO, NADA está enganchado al público. Yo decía que la semana pasada era muy pronto, que me esperaba a esta semana y resultó PEOR"

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