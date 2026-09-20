Acusan a Gema Garoa de comprar “seguidores fantasma”; su equipo responde

La actriz Gema Garoa, actual participante del programa ‘La Casa de los Famosos México’, se encuentra en el centro de la controversia tras surgir acusaciones en redes sociales sobre un inusual e intempestivo incremento de seguidores en sus perfiles oficiales; situación que ha generado que usuarios la acusen de comprar “seguidores fantasma”.

El crecimiento de seguidores en sus redes sociales generó un gran debate en diversas plataformas, espacio en donde diversos usuarios y figuras del medio señalaron anomalías en el comportamiento digital de sus redes, lo que desató cuestionamientos sobre la autenticidad de su respaldo popular dentro del reality show.

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¿Qué respondió el equipo de Gema Garoa ante las acusaciones?

Ante los señalamientos de usuarios y diversas figuras de que la actriz ha recurrido a cuentas falsas o "bots" para aumentar sus seguidores en redes y apoyo dentro de ‘La Casa de los Famosos México’; el equipo de Garoa lanzó un contundente comunicado sobre el tema y acusaciones.

Fue por medio de la cuenta oficial de Instagram de Gema Garoa que el equipo encargado habló sobre los señalamientos. Los encargados citaron referencias de firmas de ciberseguridad, explicando que los patrones detectados corresponden a la definición técnica de tráfico automatizado fuera de su control.

Equipo de Gema Garoa habla sobre las acusaciones de "comprar seguidores". / Instagram: gemagaroa

En el documento, la representación de Garoa rechazó categóricamente haber adquirido interacciones o "seguidores fantasma" y solicitó formalmente a la producción del programa revisar los comportamientos digitales sospechosos para garantizar una competencia justa y transparente.

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