La Granja VIP: Manelyk rompió en llanto al recordar el abuso que sufrió en su infancia

La segunda temporada de ‘La Granja VIP’, ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días, el día de ayer hubo una dinámica entre los granjeros, donde hablaron de temas sensibles que marcaron sus vidas.

Una de las que más sorprendió fue Manelyk González, quien ha sido de las granjeras más polémicas, pero ahora dejó ver su lado más vulnerable. La influencer habló de un episodio muy doloroso, al revelar el abuso que sufrió cuando era una niña.

Noticia Destacada La Granja VIP: Así van las votaciones para conocer al tercer eliminado del reality

Manelyk abrió su corazón al revelar que sufrió un abuso

Con lágrimas en los ojos, la joven comentó uno de los momentos más complicados de su vida, el cual la marcó y que terminó con la visión que ella tenía.

“Mi transformación empezó cuando me rompí. A mí me hicieron recordar un abuso sexual que tuve de pequeña y yo, por algo, lo tenía bloqueado”

La influencer reveló que esta mala experiencia ocasionó sentimientos de culpa, ya que en ese momento pensó que eso le había sucedido por su culpa.

Noticia Destacada Kevyn Contreras revela la cifra millonaria que cobra Brincos Dieras por un show

“Yo me sentía la más perra, la más segura; a mí no me pasaba nada, yo era la mejor en lo que hacía. Era tan segura de mí y, en ese momento, se me vino todo abajo… Me volví la vieja más insegura, me sentía fea, me sentía culpable, me sentía sucia y yo no entendía…”

Aseguró que después de tanto trabajo pudo desbloquear ese abuso que sufrió, incluso se acercó mucho a Dios para poder sanar esas heridas.

“Entendí que no fue mi culpa. Uno, que no fue mi culpa y que tenía que crecer mi lado espiritual y que tenía que quererme yo. Ahora puedo decir que me amo, que me acerqué a Dios, que alimenté esta parte espiritual, que sé lo que valgo y estoy liberada. Estoy liberada de eso que me tenía atada a ser una persona que no era. Así que yo me libero”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal