Gala Montes evita mostrar la cara de su mamá en su nuevo disco, Crista Montes reacciona

Desde hace un par de días, Gala Montes se ha encontrado en medio del ojo del huracán, por sus conductas, las cuales fueron calificadas por muchos como un brote psicótico o abuso de sustancias. Sin embargo, la cantante en repetidas ocasiones ha dicho que no es así.

Ahora, la cantante anunció su próximo disco, el cual se titula ‘La Mala’, el cual tiene una portada muy polémica que ha acaparado la atención de los fans y los medios de comunicación, pues aparece una imagen de su infancia junto a su madre Crista Montes, lo peculiar de esta situación, es que el rostro de su madre aparece cubierto con una mancha rosa y morada.

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Gala Montes tapa la cara de su madre en la portada de su nuevo disco

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la famosa comentó que la fecha de lanzamiento sería el 23 de octubre del 2026. En la portada aparece su foto de cuando era niña, mientras una mujer la sostiene de atrás.

Cabe mencionar que la publicación incluyó la etiqueta de contenido explícito y el nombre del material musical. Aunque sólo reveló la fecha de lanzamiento, no dio más detalles de la lista de canciones y tampoco de las colaboraciones que integrarían este proyecto musical.

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Ante la polémica portada, Crista Montes no dudó en externar su opinión y dio su propia interpretación a la portada.

“Todo es desde qué perspectiva lo ‘quieras ver’. Yo veo mucho amor, cuidado y un recuerdo maravilloso de ese día. Esta foto yo la seguiré recordando como fue, un lindo momento contigo. Te amo”

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