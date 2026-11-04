El sacerdote Alberto Medel denunció actos de discriminación en trámite de pasaporte en Coyoacán

El sacerdote católico Alberto Medel denunció públicamente a través de sus redes sociales haber sido víctima de arbitrariedad, intimidación y discriminación por parte del personal de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Coyoacán, quienes lo obligaron a retirarse su vestimenta eclesiástica para tomarse la fotografía del pasaporte.
De acuerdo con el testimonio, al momento de acudir a la toma de datos biométricos, el personal le notificó que no podía ser fotografiado vistiendo su hábito clerical. Ante su negativa y la solicitud de respetar su estado de vida garantizando la visibilidad total de su rostro, el caso fue turnado a una supervisora que autorizó inicialmente la toma del registro.
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Sin embargo, el conflicto se intensificó momentos después, cuando fue llamado a una oficina privada por una funcionaria que no se identificó. Según lo expuesto por el presbítero, esta persona adoptó una postura hostil y autoritaria, para advertirle de manera tajante que no se le entregaría el pasaporte a menos que se despojara de sus prendas religiosas.
Durante la confrontación, la servidora pública argumentó la existencia de una normativa interna de la secretaría que prohíbe la inclusión de símbolos religiosos en las fotografías, recriminándole al sacerdote ser "el primero" en oponerse a dicha disposición. Por su parte, Alberto Medel exigió el fundamento por escrito y recordó el derecho constitucional a la libertad religiosa.
Finalmente, el sacerdote calificó lo sucedido como un acto de cristianofobia y una vulneración flagrante a sus derechos humanos, señalando que ningún reglamento administrativo puede sobreponerse a la Constitución. La denuncia formal, dirigida a la cuenta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al funcionario Roberto Velasco Álvarez.