El sacerdote Alberto Medel denunció actos de discriminación en trámite de pasaporte en Coyoacán

A la atención de @SRE_mx y de @r_velascoa Esta mañana fui a tramitar la renovación de mi pasaporte en la oficina de Coyoacán. A la hora de la fotografía y los datos biométricos el joven que me atendió me dijo que no me podía tomar la fotografía con el traje eclesiástico, que debía quitármelo. Le dije que no lo iba a hacer y, siempre con respeto, me dijo que lo notificaría a una supervisora. Llegó la citada supervisora, igualmente con deferencia, diciendo que no podían hacerme la fotografía con traje eclesiástico. Igualmente le dije que era mi derecho venir de la forma de acuerdo a mi estado de vida mientras mi rostro fuera perfectamente visible, incluso le dije que recientemente se había promovido una ley para que las mujeres islámicas pudieras salir en sus identificaciones oficiales con el hijab. Me dijo que consultaría con su siguiente autoridad. Luego de un rato dijo que no había problema. Me tomaron la foto y los datos biométricos y me invitaron a pasar al lugar donde se espera para que entreguen el documento. Luego me llamaron a una oficina. Una señora que no se presentó ni por nombre ni por cargo y con una actitud hostil desde el principio, me dijo tajantemente que no me iban a tramitar el pasaporte con la fotografía con traje eclesiástico, que debía quitármelo. Yo le pedí por escrito la ley que lo mandaba y me enseñó una hoja de un reglamento interno de la secretaría donde dice que no se pueden tomar fotografías con símbolos religiosos. Yo sé que la Suprema Corte ha fallado en favor del derecho que tenemos las personas religiosas a vestir, y por lo tanto, a ser identificados con nuestro atuendo religioso amparados en el derecho fundamental a la libertad religiosa. (Constitución arts. 1 y 24) y que se puede armonizar con las medidas de seguridad e identificación, permitiendo el atuendo religioso siempre que el rostro sea visible con claridad. Los sacerdotes católicos somos ciudadanos de segunda que, a causa de nuestra opción de fe, tenemos libertades y derechos restringidos. Esto es una expresión más de que no somos iguales ante la ley. La mujer que, de forma autoritaria y apoyada por un policía que estaba atrás de ella, en clara actitud de intimidación, me obligó a despojarme de mi ropa eclesiástica, naturalmente no me dijo que no me darían el pasaporte, pero era claro, o eso o nada, incluso me “regañó” porque era “el primero” de los sacerdotes que se negaba a tal medida. El reglamento interno de ninguna secretaría puede estar por encima ni de la Constitución ni de los derechos que tenemos y que se llaman humanos. Hoy fui objeto de #discriminación se vulneraron mis #DerechosHumanos y fui humillado por claras expresiones #anticlericales y de #cristianofobia Con muy pocas esperanzas de ser atendido, como una expresión más de la indefensión de los ciudadanos comunes, y más los de segunda clase, quedo atento a su respuesta.