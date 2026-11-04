Piden aumentar hasta 8 años de prisión a quien envenene mascotas en la CDMX

En el Congreso de la Ciudad de México se presentaron iniciativas de reforma legislativa para sancionar con penas de hasta ocho años de prisión a las personas que coloquen sustancias tóxicas o cebos envenenados en la vía pública y parques de la Ciudad de México.

La propuesta busca modificar el Código Penal del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, respondiendo a la alarma social que provocó la situación de perros envenenados en Parque España dentro de la capital en días pasados.

Noticia Destacada Envenenaron a perros en el Parque España de CDMX

Modificación legislativa y severidad de penas

La iniciativa contempla un incremento de hasta dos terceras partes sobre las sanciones vigentes en los supuestos donde la crueldad resulte en el deceso del animal o ponga en peligro la salud pública mediante el esparcimiento de sustancias tóxicas en banquetas o áreas recreativas.

Actualmente, el artículo 350 Ter del Código Penal capitalino estipula penas de dos a seis años de prisión a quien provoque intencionalmente la muerte de un animal. Con el agravante por uso de múltiples cebos envenenados o por cometer el acto en espacios de libre tránsito público, la condena máxima alcanzaría los 8 años de privación de la libertad.

Obtuvimos la vinculación a proceso de Salvador “N” por su probable participación en el delito de maltrato y crueldad animal, relacionado con el envenenamiento de perros en el Parque España, colonia Condesa, donde se ha reportado la muerte de cuatro animales. Durante las inspecciones en la zona se localizaron 14 cebos de carne con cápsulas en su interior. Los dictámenes periciales permitieron identificar la presencia de metomilo, un insecticida altamente tóxico. El Ministerio Público reunió estos datos de prueba, junto con entrevistas y análisis de videograbaciones, para sustentar la imputación. Agentes de la @PDI_FGJCDMX ejecutaron la orden de aprehensión contra el imputado, quien permanecerá en prisión preventiva. Más información 👇 https://t.co/eETBaoETfG — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 1, 2026

La presentación de estas iniciativas surge tras los eventos registrados a finales de octubre en la colonia Condesa, donde las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrieron investigaciones por la muerte de cuatro perros y el hallazgo de cebos de carne contaminados con metomilo en el Parque España.

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