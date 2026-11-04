Piden aumentar hasta 8 años de prisión a quien envenene mascotas en la CDMX

En el Congreso de la Ciudad de México se presentaron iniciativas de reforma legislativa para sancionar con penas de hasta ocho años de prisión a las personas que coloquen sustancias tóxicas o cebos envenenados en la vía pública y parques de la Ciudad de México.
La propuesta busca modificar el Código Penal del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, respondiendo a la alarma social que provocó la situación de perros envenenados en Parque España dentro de la capital en días pasados.
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Envenenaron a perros en el Parque España de CDMX
Modificación legislativa y severidad de penas
La iniciativa contempla un incremento de hasta dos terceras partes sobre las sanciones vigentes en los supuestos donde la crueldad resulte en el deceso del animal o ponga en peligro la salud pública mediante el esparcimiento de sustancias tóxicas en banquetas o áreas recreativas.
Actualmente, el artículo 350 Ter del Código Penal capitalino estipula penas de dos a seis años de prisión a quien provoque intencionalmente la muerte de un animal. Con el agravante por uso de múltiples cebos envenenados o por cometer el acto en espacios de libre tránsito público, la condena máxima alcanzaría los 8 años de privación de la libertad.
La presentación de estas iniciativas surge tras los eventos registrados a finales de octubre en la colonia Condesa, donde las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrieron investigaciones por la muerte de cuatro perros y el hallazgo de cebos de carne contaminados con metomilo en el Parque España.