Micki Minaj respalda a Donald Trump tras elecciones y recuerda que aún es el presidente de todos

La cantante de hip hop y pop rap, Micki Minaj, realizó una publicación en sus redes sociales para respaldar al presidente Donald Trump tras las elecciones legislativas en Estados Unidos.

Este martes, Trump y su partido republicano sufrieron un fuerte revés en las urnas por parte de los votantes, que eligieron a los demócratas para dirigir el destino del país en los siguientes años.

En algunos casos, los triunfos se dieron en bastiones republicanos como Texas, Iowa y Kansas, además, Trump y su partido perdieron la mayoría en el Congreso y en el Senado.

Ante este escenario, Minaj salió en defensa del presidente Trump con el que mantiene una relación cercana y es una fiel seguidora del movimiento MAGA, por lo que ha sido vista en eventos republicanos así como en la Casa Blanca.

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La cantante hizo una publicación con 13 puntos, donde destaca el primero de todos en el que recuerda que Trump todavía es el presidente, ante las críticas y ataques que ha recibido el mandatario por los resultados electorales.

Estos son los puntos que publicó Nicki Minaj en su mensaje a través de redes sociales:

1. Trump SIGUE siendo tu PRESIDENTE.

2. La REINA SIGUE siendo tu OBSESIÓN.

3. Jesús SIGUE siendo el SEÑOR.

4. Gran reflexión del VICEPRESIDENTE.

5. El conocimiento es PODER.

6. ¡Felicidades a todos los ganadores! Especialmente a @RepLuna y @ByronDonalds.

7. Gastar mil millones en una campaña perdedora llena de celebridades SIGUE perjudicándolos.

8. ¡Las BARBZ SIGUEN SIENDO HERMOSAS!!!

9. Yo no voto, yo VETO

10. Manténganse al tanto y MANTÉNGANSE ENFADADOS.

11. A los cristianos SIGUEN ASESINÁNDOLOS.

12. Quizás ahora nuestra gente DESPIERTE.

13. Los quiero