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Micki Minaj respalda a Donald Trump tras elecciones y recuerda que aún es el presidente de todos

En algunos casos, los triunfos se dieron en bastiones republicanos como Texas, Iowa y Kansas, además, Trump y su partido perdieron la mayoría en el Congreso y en el Senado.

Por Eduardo Vega

4 de nov de 2026

2 min

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Minaj estuvo muy cerca de Trump en varios eventos y apoya a MAGA.
Minaj estuvo muy cerca de Trump en varios eventos y apoya a MAGA. / Foto: @nickiminajofflcial

La cantante de hip hop y pop rap, Micki Minaj, realizó una publicación en sus redes sociales para respaldar al presidente Donald Trump tras las elecciones legislativas en Estados Unidos.

Este martes, Trump y su partido republicano sufrieron un fuerte revés en las urnas por parte de los votantes, que eligieron a los demócratas para dirigir el destino del país en los siguientes años.

En algunos casos, los triunfos se dieron en bastiones republicanos como Texas, Iowa y Kansas, además, Trump y su partido perdieron la mayoría en el Congreso y en el Senado.

Ante este escenario, Minaj salió en defensa del presidente Trump con el que mantiene una relación cercana y es una fiel seguidora del movimiento MAGA, por lo que ha sido vista en eventos republicanos así como en la Casa Blanca.

El presidente Trump sufrió un fuerte golpe electoral este martes por los demócratas.

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La cantante hizo una publicación con 13 puntos, donde destaca el primero de todos en el que recuerda que Trump todavía es el presidente, ante las críticas y ataques que ha recibido el mandatario por los resultados electorales.

Estos son los puntos que publicó Nicki Minaj en su mensaje a través de redes sociales:

1. Trump SIGUE siendo tu PRESIDENTE.

2. La REINA SIGUE siendo tu OBSESIÓN.

3. Jesús SIGUE siendo el SEÑOR.

4. Gran reflexión del VICEPRESIDENTE.

5. El conocimiento es PODER.

6. ¡Felicidades a todos los ganadores! Especialmente a @RepLuna y @ByronDonalds.

7. Gastar mil millones en una campaña perdedora llena de celebridades SIGUE perjudicándolos.

8. ¡Las BARBZ SIGUEN SIENDO HERMOSAS!!!

9. Yo no voto, yo VETO

10. Manténganse al tanto y MANTÉNGANSE ENFADADOS.

11. A los cristianos SIGUEN ASESINÁNDOLOS.

12. Quizás ahora nuestra gente DESPIERTE.

13. Los quiero

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