Publican The World’s 50 Best Restaurants de 2026; Quintonil es el mejor de México y cuarto a nivel mundial

Se dio a conocer la edición 2026 de The World’s 50 Best Restaurants, que incluye a los mejores restaurantes de todo el planeta y en esta ocasión por México brilló de nueva cuenta Quintonil.

Quintonil, propiedad del chef Jorge Vallejo, se ubicó en la cuarta posición de todo el ranking y con sus dos estrellas Michelín sigue siendo un referente mundial de la gastronomía mexicana.

El restaurante ubicado en la calle de Newton número 55 en Polanco, Ciudad de México, se encuentra solo por debajo de Asador Etxebarri en Atxondo, España; Gaggan en Bangkok, Tailandia; y Alchemist en Copenhague, Dinamarca.

Dentro del Top 50, Quintonil es el único restaurante mexicano incluido en el conteo, mientras que en el ranking extendido de los mejores 100 se encuentran Alcalde en el lugar 55 y ubicado en Guadalajara, Jalisco.

Huniik, que se encuentra en Mérida, Yucatán, se colocó en el puesto 79, mientras que Arca, ubicado en Tulum, Quintana Roo, logró el lugar 87; Rosetta, de Ciudad de México, en el 96; y Fauna de Valle de Guadalupe, Baja California, en el puesto 99.

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El gran ausente en esta edición 2026 fue Pujol, uno de los restaurantes mexicanos más reconocidos en los últimos años, pero que desde hace dos comenzó a bajar en el conteo hasta perderse por completo.

Pujol, que fundó el chef Enrique Olvera, en 2024 se ubicó en el lugar 33 del reconocido ranking, para 2025 perdió más posiciones al ser el restaurante 60 del conteo y en esta última edición no apareció ni en el Top 100.

La gala de The World’s 50 Best Restaurants se realizó por primera vez en Sudamérica, en el Teatro Municipal de Lima, una de las más importantes plazas gastronómicas de la región.

El año pasado el listado lo encabezó el limeño Maido, de Mitsuharu "Micha" Tsumura, un establecimiento que fusiona la comida peruana con la japonesa. Fue el segundo peruano en recibir el galardón, luego de que Central ganó en 2023.

La lista de World's 50 Best Restaurants se anuncia anualmente desde 2002, con los votos de más de mil expertos que incluyen chefs, periodistas especializados y propietarios de restaurantes.

Con información de AFP