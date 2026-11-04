Tribunal mantiene en curso el juicio de ejidatarios de Dzununcán; Díaz Mena llama a resolver el conflicto sin bloqueos

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, señaló que no habrá cambios en las próximas horas o días respecto al conflicto con los ejidatarios de Dzununcán, quienes mantienen bloqueado el acceso al recinto ferial de Xmatkuil, al tiempo que reiteró que su administración respeta el derecho a la libre manifestación, pero no está de acuerdo con los bloqueos.

El mandatario explicó que el conflicto se encuentra en manos del Tribunal Agrario, luego de que el propio ejido de Dzununcán promoviera un juicio que continúa en curso y del cual todavía no existe una resolución. Por esta razón, indicó que el Gobierno estatal no puede realizar pagos que carezcan de sustento legal ni anticiparse a una determinación de la autoridad judicial.

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Díaz Mena afirmó que su administración no condicionará el cumplimiento de la ley ante presiones y que tampoco negociará pagos fuera del marco legal. Recordó que los ejidatarios llevan 22 años con este conflicto, por lo que consideró que la situación no se resolverá mediante el bloqueo de los accesos al recinto ferial.

Gobierno de Yucatán buscará acuerdo con ejidatarios de Dzununcán

El gobernador informó que este miércoles 4 de noviembre sostendrá una reunión con representantes de los ejidatarios de Dzununcán en Palacio de Gobierno, con el propósito de encontrar una salida mediante la vía conciliatoria que permite el Tribunal Agrario.

Precisó que la mesa de diálogo se desarrollará con respeto al procedimiento legal y al curso del juicio, por lo que cualquier acuerdo deberá mantenerse dentro de lo que establece la ley.

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Buscan reabrir el acceso a la Feria Xmatkuil 2026

En cuanto a la situación del recinto ferial, Joaquín Díaz Mena señaló que el Gobierno estatal trabaja para que las actividades de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 puedan retomarse y que comerciantes, ganaderos y familias tengan acceso a las instalaciones.

El mandatario reiteró que la prioridad es encontrar una solución al conflicto sin interferir en las facultades del Tribunal Agrario, mientras continúa el proceso legal promovido por los ejidatarios.