¿Quién es Ernesto Chavana y cuáles son las polémicas del conductor que golpeó a una de sus modelos con un dron?

Durante la emisión en vivo del programa ‘Es Show’, Ernesto Chavana se mostró molesto mientras un dron de la producción volaba cerca de él. En medio de una discusión en el set, Chavana reaccionó lanzando una patada directa contra el dispositivo provocando que el dron saliera proyectado e impactará en el rostro de la modelo Isabella Rojas.

Este impacto le causó una lesión visible en la cara y en el área de la boca. La modelo tuvo que abandonar momentáneamente el foro auxiliada por sus compañeras para recibir atención médica. El hecho se volvió viral y ha generado diversas reacciones; además de cuestionar el perfil de Ernesto Chavana.

Noticia Destacada La Mansión VIP 2026: Ellos son los participantes confirmados hasta el momento

¿Quién es Ernesto Chavana, conductor de ‘Es Show’?

Ernesto Chavana es un reconocido conductor, locutor, cronista y animador de televisión mexicano, figura estelar de la cadena Multimedios Televisión en el norte de México. Con más de tres décadas de trayectoria en los medios, es popularmente conocido por ser el presentador titular del programa de entretenimiento ‘Es Show’.

A lo largo de su carrera Chavana se ha caracterizado por un estilo irreverente y confrontativo que le ha valido liderar múltiples emisiones matutinas y nocturnas, rodeado frecuentemente de elencos de comediantes, modelos y personalidades del espectáculo local; logrando una carrera dentro de los medios.

¿Cuáles han sido las mayores polémicas del conductor?

A lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria, Ernesto Chavana, se ha visto envuelto en severas controversias mediáticas. Durante la emisión de producciones como ‘Las Noches del Fútbol’ y ‘Mitad y Mitad’, el conductor fue fuertemente criticado por colectivos debido a dinámicas consideradas cosificantes hacia las participantes femeninas.

Noticia Destacada ‘La Granja VIP’: Este participante fue el séptimo eliminado de la segunda temporada

En repetidas ocasiones, los televidentes y medios locales acusaron a las emisiones de promover el morbo excesivo y traspasar los límites del respeto hacia las concursantes y edecanes del programa. En transmisiones en vivo se han registrado agresiones físicas entre invitados y el elenco, además de confrontaciones entre el propio Chavana y colaboradoras.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal