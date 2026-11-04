Investigan a Alejandro Moreno por presunto uso de 37 empresas fantasma durante su gobierno en Campeche

De nueva cuenta, la administración de Alejandro Moreno Cárdenas está bajo investigación debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detecto el uso de 37 Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) por un monto aproximado a los 300 millones de pesos.

De acuerdo con información confirmada al interior de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam), el periodo de "Alito" Moreno que está bajo investigación comprende del 2016 al 2019, años en que el exgobernador estuvo al frente del Poder Ejecutivo para luego renunciar y postularse como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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Las dependencias que concentraron los montos más elevados destacan la Secretaría de Gobierno (Segob), la Unidad de Comunicación Social (UCS), Fiscalía General del Estado (FGE), la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y la Secretaría de Educación (Seduc).

Este miércoles, fue requerida la comparecencia del exvocero de Alejandro Moreno Cárdenas, Walther Olivera Valladares, donde su defensa solicitó la dilación del plazo para poder conocer la carpeta de investigación debido al volumen de los documentos, por lo que, la nueva fecha para presentarse ante el juez de control es el cuatro de diciembre.

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De acuerdo con la información que trascendió al interior de la Fiscalía Anticorrupción, este nuevo incidente documentado y avalado por el SAT sería elevado ante el Congreso de la Unión para presentar una nueva solicitud de desafuero contra Moreno Cárdenas y se le requiera su presencia ante los juzgados locales.