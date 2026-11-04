Reportan aumento de turismo extranjero en la Quinta Avenida de Playa del Carmen

La presencia de turistas extranjeros comienza a notarse en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, luego de dos meses con menor movimiento de visitantes; sin embargo, el incremento en la afluencia todavía no se refleja en las ventas de los establecimientos comerciales, restaurantes y negocios de artesanías.

Prestadores de servicios turísticos consultados señalaron que esperan una mejoría en la actividad económica durante la segunda mitad de noviembre, conforme aumente la llegada de visitantes. No obstante, consideraron necesario reforzar las estrategias de promoción del destino en mercados internacionales para atraer a más turistas que recorran y consuman en los establecimientos del centro de la ciudad.

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Jaqueline Mendoza consideró que las autoridades municipales deben emprender acciones de promoción turística dirigidas a mercados extranjeros, con el propósito de incrementar la llegada de visitantes y favorecer la actividad económica de los negocios ubicados en la zona turística.

La prestadora de servicios señaló que, aunque comienza a observarse una mayor presencia de extranjeros sobre la Quinta Avenida, todavía no se percibe una recuperación significativa en el consumo, por lo que esperan que el panorama mejore en las próximas semanas.

Ocupación hotelera no se refleja en los comercios

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, del 14 al 30 de octubre de 2026 los hoteles de la Riviera Maya registraron una ocupación promedio de 65.8 por ciento. Sin embargo, prestadores de servicios de la Quinta Avenida consideran que las cifras de ocupación no necesariamente representan una mayor derrama económica para los negocios de la zona.

Francisco Martínez, vendedor de artesanías, explicó que una parte de los visitantes se hospeda en hoteles bajo el concepto de All Inclusive (todo incluido), donde adquiere paquetes que concentran sus servicios, alimentos y actividades dentro de los complejos turísticos.

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Por esta razón, señaló que muchos huéspedes permanecen en los centros de hospedaje y no salen a recorrer los comercios del destino, lo que limita el consumo en restaurantes, tiendas y establecimientos de artesanías de la Quinta Avenida.

Los comerciantes esperan que durante noviembre aumente el flujo de visitantes que recorren la zona turística y que esa presencia se traduzca en mayores ventas, pues consideran que la llegada de turistas debe acompañarse de un consumo que beneficie también a los negocios locales.