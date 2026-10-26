Padre se hace viral por dar misa usando casco y con la cruz encadenada, tras polémica muerte de otro sacerdote

El pasado 17 de octubre, se dio a conocer que el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, lamentablemente perdió la vida después de que una cruz le cayera encima, esto mientras oficiaba una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador.
La situación se volvió tendencia a nivel internacional, ante esta trágica situación, se ha comenzado a viralizar un video en donde un sacerdote está oficiando tras misa, pero de una manera muy peculiar, pues se encuentra utilizando un casco de seguridad de los usados en las obras de construcción.
Noticia Destacada
¿De qué murió el influencer conocido como El Komanche?, esto se sabe sobre el polémico caso
Padre se hace viral por usar casco de seguridad durante la misa
El padre estaba haciendo una ceremonia de Comunión, pero el padre sale usando un casco de seguridad y la imagen de Jesucristo, que también sale en el video se encuentra completamente encadenada, esto como medida de seguridad para evitar otra posible tragedia.
Noticia Destacada
‘Lady Gringa’ se hace viral por insultar y humillar a empleados de famosa taquería en la CDMX
Esta situación ha levantado muchas preguntas, algunos aseguran que podría tratarse de Inteligencia Artificial, mientras que otros mencionan que es completamente real, ya que lo vieron durante una transmisión en vivo.
Además, levantó la opinión sobre la falta de mantenimiento en las iglesias. Esta situación generó una ola de comentarios en redes sociales, algunos usuarios volvieron a reafirmar que este clip no es real y mostraron algunas escenas que supuestamente fueron creadas con los avances tecnológicos.