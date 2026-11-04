Silvia María Sánchez Molina asume la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar en Yucatán

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció el nombramiento de Silvia María Sánchez Molina como nueva titular de la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar, en sustitución de Alaine López Briceño, como parte de los cambios en el gabinete estatal.

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La nueva funcionaria cuenta con más de 50 años de trayectoria profesional en el sector de la construcción. Es ingeniera civil egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y tiene una maestría en Administración de la Construcción.

Durante su carrera ha participado en diversos proyectos relacionados con los colegios de ingeniería civil y ha sido pionera en iniciativas de construcción impulsadas desde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

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Al dar a conocer el nombramiento, Díaz Mena destacó la experiencia y los conocimientos de Sánchez Molina, los cuales se incorporan al equipo de trabajo de su administración para fortalecer las acciones en materia de infraestructura en Yucatán.