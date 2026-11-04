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Yucatán / Mérida

Silvia María Sánchez Molina asume la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar en Yucatán

El gobernador Joaquín Díaz Mena señaló que la incorporación de Silvia Sánchez Molina permitirá sumar nuevos conocimientos y experiencia al gabinete estatal.

Por Redacción Por Esto!

4 de nov de 2026

1 min

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Silvia María Sánchez Molina cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector de la construcción
Silvia María Sánchez Molina cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector de la construcción / Especial

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció el nombramiento de Silvia María Sánchez Molina como nueva titular de la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar, en sustitución de Alaine López Briceño, como parte de los cambios en el gabinete estatal.

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La nueva funcionaria cuenta con más de 50 años de trayectoria profesional en el sector de la construcción. Es ingeniera civil egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y tiene una maestría en Administración de la Construcción.

Durante su carrera ha participado en diversos proyectos relacionados con los colegios de ingeniería civil y ha sido pionera en iniciativas de construcción impulsadas desde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

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Al dar a conocer el nombramiento, Díaz Mena destacó la experiencia y los conocimientos de Sánchez Molina, los cuales se incorporan al equipo de trabajo de su administración para fortalecer las acciones en materia de infraestructura en Yucatán.

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