Así sería el iPhone 18: modelos, precio, pantalla y cambios más importantes

Apple volverá a renovar su línea de smartphones con la llegada del esperado iPhone 18, un dispositivo que promete importantes cambios en diseño, potencia y estrategia de lanzamiento, según diversas filtraciones publicadas por portales especializados en tecnología.

Aunque la compañía todavía no hace oficial la presentación del nuevo equipo, los reportes apuntan a que este año la firma apostará por un esquema diferente, dando prioridad a los modelos premium como el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los cuales llegarían primero al mercado durante otoño de 2026.

Se acerca la nueva gama del iPhone; la edición 18 de Apple.

Además, diversos informes señalan que Apple también podría presentar un posible iPhone plegable, una de las apuestas más esperadas por los seguidores de la marca y que marcaría un cambio importante en la historia del dispositivo.

Por otro lado, el modelo estándar del iPhone 18 sería retrasado hasta primavera de 2027, entre marzo y abril, rompiendo con la estrategia habitual de lanzar toda la línea al mismo tiempo.

Apple apostaría por colores más llamativos

Uno de los aspectos que más expectativa ha generado es la nueva gama de colores que tendría el dispositivo. Las filtraciones indican que Apple prepara tonos más atrevidos, incluyendo un acabado tipo cereza, azul claro y el clásico plata.

La compañía se ha caracterizado por diferenciar sus teléfonos con diseños coloridos y ediciones especiales, una estrategia que en años anteriores destacó con modelos en rojo intenso, amarillo brillante y tonos pastel.

Mejor cámara y mayor rendimiento

En el apartado técnico, el iPhone 18 Pro incorporaría una cámara frontal de hasta 24 megapíxeles, superando los 18 megapíxeles de la generación anterior, con mejoras enfocadas en nitidez y nivel de detalle.

Respecto a las pantallas, se espera que el modelo básico y el Pro tengan un tamaño de 6.3 pulgadas, mientras que el Pro Max alcanzaría las 6.9 pulgadas.

Otro de los cambios más relevantes sería la llegada de los nuevos procesadores A20 y A20 Pro, desarrollados bajo la tecnología Apple Silicon, que ofrecerían mayor potencia y eficiencia energética gracias a un diseño más compacto.

iPhone plegable

Precios y posible iPhone plegable

Las estimaciones apuntan a que el precio del modelo más accesible rondaría entre 950 y 1000 euros, mientras que el iPhone 18 Pro Max podría superar los 1500 euros.

En caso de confirmarse el lanzamiento del esperado iPhone plegable, el dispositivo tendría un costo cercano a los 2000 euros, además de una pantalla externa de 5.5 pulgadas y otra interna de 7.8 pulgadas.

Entre las novedades del modelo plegable destacaría una bisagra fabricada con metal líquido para reducir el desgaste y un sistema de desbloqueo mediante huella digital, debido a las dificultades para integrar Face ID en este tipo de diseño.