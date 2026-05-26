Bienestar entregará 3 mil pesos mensuales a más de 70 familias de Ciudad del Carmen

A finales de junio se dará a conocer el listado de familias beneficiarias del programa de Seguridad Alimentaria en Ciudad del Carmen. Para este año, la Secretaría de Bienestar censó a tres colonias de la isla en las que, tras un estudio socioeconómico, determinarán a las más de 70 familias que durante los próximos seis meses recibirán recursos en especie con un valor de 3 mil pesos mensuales, así lo dio a conocer el secretario de Bienestar del Estado, Esteban Hinojosa Rebolledo.

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De acuerdo con el funcionario, el programa tiene reglas de operación claras y no consiste únicamente en la entrega de despensas, sino en un acompañamiento integral durante un semestre para mejorar la nutrición del hogar. Detalló que los apoyos se otorgan mediante vales canjeables exclusivamente por carnes, frutas, verduras y productos básicos, evitando la compra de artículos que no aporten valor nutricional.

Además, señaló que las familias reciben orientación semanal por parte de nutriólogos a través de WhatsApp, donde se revisan las compras realizadas y se brindan recomendaciones alimenticias, principalmente dirigidas a madres de familia para optimizar el presupuesto del hogar con recursos limitados. El objetivo es enseñar opciones de comidas saludables que rindan para familias con varios integrantes.

Hinojosa Rebolledo destacó que el programa ha generado resultados positivos en ediciones anteriores, pues algunas familias beneficiadas reconocieron que antes no consumían frutas o verduras por falta de recursos y ahora han logrado incorporarlas a su dieta diaria. Asimismo, se garantiza que los proveedores locales donde se canjean los vales ofrezcan precios competitivos.

Los resultados finales de las tres colonias consideradas prioritarias se darán a conocer la próxima semana para arrancar oficialmente a finales de junio. El apoyo de 3 mil pesos mensuales se distribuirá mediante comercios locales previamente autorizados, tales como supermercados, pollerías y fruterías cercanos a los sectores beneficiados.

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JGH