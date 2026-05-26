Cinco municipios de Campeche mantienen Alerta Amarilla por fuertes lluvias

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam), por medio del Sistema Estatal de Alerta por Lluvias (SEAL), reportó que los municipios de Campeche, Seybaplaya, Champotón, Carmen y Palizada continuarán en Alerta Amarilla por lluvias de moderadas a fuertes, con acumulados de entre 20 y 50 milímetros. El resto de la entidad se mantendrá en Alerta Verde, lo que representa un bajo riesgo.

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Debido al arrastre de aire húmedo proveniente del Mar Caribe, en interacción con una vaguada de altura sobre la Península de Yucatán, permanece sobre el estado una intensa actividad convectiva. Esta condición originará el desarrollo de tormentas en municipios de las regiones del oriente, centro y sur de la entidad, las cuales registrarán precipitaciones de moderadas a fuertes, con algunas muy fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

Simultáneamente, otra vaguada en altura sobre la Península y el desplazamiento de la Onda Tropical número 2 sobre el sureste mexicano generarán lluvias puntuales fuertes. Estas vendrán acompañadas de descargas eléctricas y viento del este y noreste de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en zonas de Campeche.

Por otra parte, la constante afluencia de humedad mantendrá las temperaturas calurosas sobre la entidad, con una máxima de hasta 38 grados en el transcurso de la tarde y una mínima de 24 grados por la noche y la madrugada; se prevé que la presencia de las lluvias ayude a mitigar la intensidad del "bochorno".

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JGH