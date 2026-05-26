Alerta de salud en Carmen: Tres de cada 10 ciudadanos padecen hipertensión y la mayoría lo ignora

De cada 10 personas, al menos tres podrían padecer hipertensión, pero solo una parte de ellas sabe que tiene el problema. Desafortunadamente, no detectar a tiempo esta enfermedad puede derivar en complicaciones graves como infartos, derrames cerebrales, insuficiencia cardíaca y otros problemas cardiovasculares que ponen en riesgo la vida, reveló Oralia Rodríguez Miranda, coordinadora del Programa de Enfermedades Cardiometabólicas del Distrito para el Bienestar Número Tres.

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En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, la médica advirtió sobre el aumento de casos entre la población y llamó a los ciudadanos a realizarse chequeos médicos constantes, incluso cuando no presenten síntomas. La especialista explicó que la hipertensión arterial consiste en el aumento de la presión dentro de los vasos sanguíneos, situación que obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo y que, con el paso del tiempo, puede provocar daños severos en distintos órganos del cuerpo.

Indicó que una presión normal debe mantenerse por debajo de 120/80, mientras que cifras superiores a 140/90 ya son consideradas hipertensión arterial. Precisó que para confirmar el diagnóstico es necesario realizar varias tomas en diferentes momentos y durante varios días, ya que la enfermedad puede presentarse de manera intermitente.

Rodríguez Miranda destacó que uno de los principales riesgos de este padecimiento es que muchas personas no presentan molestias visibles, razón por la que se le conoce como el "asesino silencioso". Según su experiencia, algunos pacientes llegan a presentar síntomas como dolor de cabeza, zumbido de oídos, visión borrosa, sudoración o dolor en el pecho; sin embargo, también existen casos donde las personas alcanzan niveles extremadamente altos de presión sin sentir ningún malestar.

Lamentó que, pese al aumento en la difusión de información, la población sigue sin tener una cultura de chequeos periódicos, pues aun en la vida adulta evitan ir al doctor. Derivado de este incremento en las enfermedades cardiometabólicas, el Distrito Sanitario determinó que personal de salud realice jornadas de detección todos los jueves en el Mercado Alonso Felipe de Andrade, en un horario de 8:00 a 13:00 horas, donde además de la toma de presión se efectúan pruebas de hemoglobina glucosilada para pacientes diabéticos.

La especialista añadió que recientemente se impartieron pláticas y talleres preventivos con estudiantes de salud, enfocados en enseñar cómo realizar correctamente la toma de presión arterial y conocer los factores de riesgo asociados. Finalmente, exhortó a la población, especialmente a quienes tienen antecedentes familiares de hipertensión o padecimientos cardiovasculares, a acudir periódicamente a revisiones médicas para recibir atención oportuna.

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JGH