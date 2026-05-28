Prestadores turísticos alertan colapso por recale de sargazo en Playa del Carmen

Continúa el recale de sargazo en las costas de Playa del Carmen, la brigada de la zona federal marítimo terrestre (Zofemat) es insuficiente para atender esta emergencia ambiental, a decir de los prestadores de servicios turísticos, el destino se está colapsando.

Es urgente que las autoridades gubernamentales refuerzan los trabajos con más brigadas para darle prioridad en la atención de este destino turístico, hoy ya no tenemos arenales que ofertar al turismo, opinó, Juan Pablo González García, operador de turismo.

Playa del Carmen depende económicamente del turismo, y este escenario no se había presentado otros años, por lo tanto, es urgente darle prioridad, ya que estamos dejando morir a la gallina de los huevos de oro, refirió.

Por su parte el buzo. Gabriel Soto, comentó que ya es una contingencia ambiental en la que se debe invertir recursos federales, para darle prioridad en la recoja y retiro del sargazo de las costas.