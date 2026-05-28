México, EU y Canadá refuerzan medidas sanitarias por ébola rumbo al Mundial 2026

México, Estados Unidos y Canadá anunciaron nuevas medidas sanitarias relacionadas con viajes de personas procedentes de regiones africanas consideradas de mayor riesgo por el brote de ébola, como parte de los preparativos de seguridad sanitaria rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

Los tres países, sedes del torneo, señalaron en un comunicado conjunto que la salud y seguridad de la población y de quienes visiten Norteamérica durante la justa deportiva son una prioridad.

Aunque el documento no detalló todas las acciones coordinadas, sí confirmó que los gobiernos fortalecerán medidas de vigilancia y contención ante el avance del brote en África.

La decisión ocurre después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia de salud pública de importancia internacional, tras advertir un riesgo elevado de propagación hacia países vecinos.

México refuerza vigilancia contra ébola en aeropuertos

En México, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que se aplicarán medidas más estrictas de detección en aeropuertos internacionales.

El funcionario también recomendó evitar viajes a la República Democrática del Congo y pidió a las personas que lleguen desde ese país o de zonas de riesgo respetar una cuarentena de 21 días, periodo clave para identificar posibles síntomas compatibles con ébola.

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Las autoridades mexicanas han señalado que el país no registra casos y que el riesgo de propagación es bajo, pero consideran necesario fortalecer la prevención por el flujo internacional que habrá durante el Mundial 2026.

EU restringe ingreso a viajeros procedentes de zonas de riesgo

Estados Unidos endureció sus medidas migratorias y sanitarias frente al brote. La semana pasada prohibió el ingreso a personas no ciudadanas que hubieran viajado recientemente a la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur.

Posteriormente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ampliaron las restricciones a titulares de tarjeta verde que hayan permanecido en esos países durante los 21 días previos.

El objetivo es reducir el riesgo de ingreso de casos relacionados con zonas donde se mantiene vigilancia epidemiológica activa.

Canadá aplica restricciones y cuarentena

Canadá también anunció restricciones temporales. A partir del miércoles, prohibió durante 90 días la entrada al país a residentes de la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.

Además, ciudadanos canadienses, residentes permanentes y otros extranjeros que hayan estado en las zonas afectadas deberán cumplir una cuarentena de 21 días si no presentan síntomas.

Uganda: On May 27, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) increased its Travel Health Notice for Ebola Bundibugyo Virus Disease from a Level 1 to Level 2. Review the Level 2 (Practice Enhanced Precautions) Travel Health Notice for Ebola for Uganda.

Due to… pic.twitter.com/AkC1maLJDy — TravelGov (@TravelGov) May 28, 2026

Mundial 2026 acelera coordinación sanitaria en Norteamérica

Las medidas de los tres países forman parte de una estrategia preventiva para evitar riesgos sanitarios durante el Mundial 2026, evento que atraerá a millones de visitantes.

México, Estados Unidos y Canadá buscan reforzar filtros, vigilancia epidemiológica y protocolos de respuesta ante posibles casos importados, sin perder de vista que el brote se concentra actualmente en África central y oriental.

La coordinación sanitaria será clave para garantizar un torneo seguro y mantener bajo control cualquier riesgo asociado a viajes internacionales.

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