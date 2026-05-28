Nuevo apagón de CFE provoca caos vial en el centro de Playa del Carmen

Otro apagón de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el centro de esta ciudad de Playa del Carmen provoca un caos a la circulación vehicular al dejar fuera de servicio los semáforos, lo que obligó a los agentes de Tránsito Municipal dirigir el tráfico vehicular.

De acuerdo a los oficiales de Secretaría de Seguridad Ciudadana, el centro de la ciudad se quedó sin luz, dejando fuera de operaciones los semáforos.

Noticia Destacada “Pagamos y no tenemos luz”: Vecinos de Playa del Carmen enfrentan a trabajadores de la CFE

El comerciante, Javier López Hernández, dijo que los constantes apagones están causando grandes pérdidas económicas, no solo caen las ventas, sino que, estos apagones causan daños a los aparatos electrodomésticos.

No hay ventas, no hay turismo, nos golpea el sargazo, la violencia y de paso los apagones que dan la estocada a la economía, esto no veía hace una década, lo que provocado que la economía se colapse, comentó.