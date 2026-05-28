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Nuevo apagón de CFE provoca caos vial en el centro de Playa del Carmen

Un nuevo apagón registrado en el centro de Playa del Carmen dejó fuera de servicio varios semáforos, lo que provocó caos vial.

Por Gustavo Escalante

28 de may de 2026

1 min

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Elementos de Tránsito Municipal realizaron labores para agilizar la circulación
Elementos de Tránsito Municipal realizaron labores para agilizar la circulación / Gustavo Escalante

Otro apagón de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el centro de esta ciudad de Playa del Carmen provoca un caos a la circulación vehicular al dejar fuera de servicio los semáforos, lo que obligó a los agentes de Tránsito Municipal dirigir el tráfico vehicular.

De acuerdo a los oficiales de Secretaría de Seguridad Ciudadana, el centro de la ciudad se quedó sin luz, dejando fuera de operaciones los semáforos.

Los ciudadanos denunciaron más de 24 horas sin energía en diversas colonias

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El comerciante, Javier López Hernández, dijo que los constantes apagones están causando grandes pérdidas económicas, no solo caen las ventas, sino que, estos apagones causan daños a los aparatos electrodomésticos.

No hay ventas, no hay turismo, nos golpea el sargazo, la violencia y de paso los apagones que dan la estocada a la economía, esto no veía hace una década, lo que provocado que la economía se colapse, comentó.

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