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CBTAS de Acanceh, Tixkokob y Tzucacab no cerrarán; SEP confirma continuidad

Joaquín Díaz Mena anuncia que los CBTAS de Yucatán permanecerán en operación tras diálogo con Mario Delgado, titular de la SEP.

Carlos Chan Tolosa

Por Carlos Chan Tolosa

29 de jul de 2026

2 min

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SEP confirma continuidad de los CBTAS de Acanceh, Tixkokob y Tzucacab
SEP confirma continuidad de los CBTAS de Acanceh, Tixkokob y Tzucacab / Especial

Terminó la incertidumbre entre los padres de familia, alumnos y docentes por el posible cierre de los Centros de Bachillerato Tecnológicos Agropecuarios (CBTAS) de Acanceh, Tixkokob y Tzucacab, luego de que el gobernador Joaquín Díaz Mena informara durante su Facebook Live que, tras conversar con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, se confirmó que las escuelas continuarán operando.

La preocupación surgió semanas atrás, al concluir el ciclo escolar 2025-2026, cuando comenzaron a circular versiones sobre una posible suspensión de actividades en dichas instituciones.

Ante esto, a través de las redes sociales, el mandatario estatal Joaquín Díaz Mena explicó que los CBTAS se mantendrán abiertos.

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“Hemos estado pendientes de la preocupación que han manifestado los padres de familia y los propios estudiantes de realizar sus estudios de bachillerato en el CBTA No. 13 de Acanceh, así como el de Tixkokob y Tzucacab. Después de haber platicado en días pasados con el secretario de Educación Pública, Mario Salgado, les quiero dar la buena noticia de que las extensiones no se van a cerrar. Vamos a continuar brindando el servicio educativo como se ha hecho”, dijo.

Antecedentes

En Acanceh, padres de familia, estudiantes y docentes solicitaron la intervención de las autoridades municipales, a quienes expusieron su inquietud y pidieron apoyo para gestionar una solución ante los representantes educativos.

De la misma forma, en Tixkokob y Tzucacab la comunidad educativa también vivió momentos de incertidumbre ante el posible cierre de los planteles, pues, aunque ya contaban con alumnos inscritos para el próximo ciclo escolar, algunos padres de familia señalaron haber recibido llamadas telefónicas para invitarlos a realizar la inscripción en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).

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Esta situación generó preocupación entre las familias, quienes desconocían si las extensiones del CBTA continuarían operando y buscaban certeza sobre el futuro académico de sus hijos.

Durante los días de incertidumbre, yucatecos manifestaron en redes sociales su respaldo a los CBTAS, recordando que estos han permitido que los jóvenes cursen estudios agropecuarios y posteriormente se incorporen al ámbito profesional, convirtiéndose en un referente educativo para la región.

Con la confirmación oficial de la continuidad de los CBTAS de Acanceh, Tixkokob y Tzucacab, la comunidad educativa recibió con satisfacción la noticia y aseguró que se dará seguimiento para fortalecer estos espacios de formación.

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