Publicidad de Renán Sánchez supera los 1.6 millones de pesos y genera cuestionamientos en Cozumel

El diputado local por Cozumel, Renán Sánchez Tajonar, habría destinado más de 1.6 millones de pesos a publicidad en plataformas digitales durante los últimos años, de acuerdo con registros de transparencia publicitaria consultados en línea. La cifra ha generado cuestionamientos entre ciudadanos sobre el origen de los recursos utilizados y la prioridad que se da a la promoción política frente a la actividad legislativa.

Según datos de la biblioteca de anuncios de plataformas digitales, entre el 9 de febrero y el 9 de mayo se invirtieron, al menos, 235 mil 687 pesos para la difusión de 132 anuncios pagados. De acuerdo con esos registros, el gasto forma parte de una inversión acumulada estimada en un millón 632 mil 326 pesos destinada a estrategias de posicionamiento político con miras a la presidencia municipal de Cozumel, además de incluir publicaciones relacionadas con su partido político a nivel estatal.

El tema ha cobrado relevancia en un contexto en el que el Congreso del Estado de Quintana Roo ha sido señalado por el costo de su operación. El Poder Legislativo cuenta con un presupuesto superior a los 500 millones de pesos anuales y está integrado por 25 diputados, lo que representa un gasto promedio cercano a los 21 millones de pesos por legislador, de acuerdo con información difundida recientemente por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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Habitantes de la isla manifestaron opiniones encontradas respecto a la inversión en publicidad. José Uc, vecino de la colonia San Gervasio, consideró que los recursos podrían destinarse a otras necesidades del municipio. “Es mucho dinero en publicidad mientras hay necesidades en la isla. Se podría usar en apoyos o en mejorar servicios”, expresó.

Por su parte, Laura Paredes, comerciante del centro, señaló que es necesario transparentar el origen de los recursos empleados. “No estamos en contra de que informen su trabajo, pero sí de que se gaste tanto sin saber exactamente de dónde viene el dinero”, comentó.

Renán Sánchez Tajonar asumió el cargo como diputado local en la XVII Legislatura en septiembre del 2022 y fue reelecto para un segundo periodo consecutivo, que inició en el 2024 y concluirá en el 2027. Además de su función como legislador, se desempeña como dirigente estatal de su partido político, lo que ha incrementado su presencia en distintos municipios de Quintana Roo.

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Expertos y ciudadanos han señalado que la publicidad institucional o política debe apegarse a criterios de legalidad, utilidad pública y transparencia. Carlos Interián, vecino del Centro, afirmó que el debate no solo debe centrarse en el monto invertido, sino también en el propósito y la procedencia de los recursos. “El problema no es solo cuánto se gasta, sino para qué se gasta y con qué recursos. La publicidad oficial debe tener fines informativos, no de promoción personal”, manifestó.

Hasta el momento no se ha informado de manera detallada si los recursos destinados a estas campañas provienen de financiamiento público, privado o partidista, situación que ha intensificado el debate sobre la rendición de cuentas y el manejo de los recursos utilizados para la difusión política.