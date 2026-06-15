Aficionados se hacen virales al jugar lucha libre en plena avenida: VIDEO

En redes sociales se ha compartido como ha sido la fiebre del mundial, el cual arrancó el pasado jueves 11 de junio, donde los mexicanos han mostrado su pasión por el futbol de diferentes maneras, tal como lo demostraron un grupo de amigos jugando lucha libre en plena avenida.

Es muy cierto que los mexicanos no dejan de sorprender con sus ocurrencias, por lo que han dejado impactados a los turistas que llegaron para disfrutar del evento de futbol en México.

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Aficionados mexicanos juegan lucha libre en plena avenida

En esta ocasión, se ha hecho viral una grabación en donde tres hombres estaban utilizando unas máscaras de luchadores conocidos como El Santo y Dr. Wagner, mientras muestran sus mejores llaves en plena avenida para entretener a los curiosos que iban pasando.

Todos los que formaron parte de este momento, no dudaron en realizar algunas llaves de lucha libre en plena calle, mientras todos estaban viviendo la fiesta del Mundial 2026.

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Lo peculiar, es que este momento ocasionó mucha alegría entre los que estaban ahí, y algunos mexicanos no dudaron en unirse a esta lucha de exhibición.

Imagina ser extranjero y encontrarte con tres luchadores enmascarados peleando en plena calle. Y cuando crees que ya lo viste todo, una mujer se les lanza como si fuera Rey Mysterio.



El surrealismo mexicano nunca dejará de sorprenderme. 😭🇲🇽 pic.twitter.com/GouBV6WDVb — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 12, 2026

Aunque cada quien con su propio estilo, pues un hombre se subió a un poste de luz para hacer una plancha sobre otros dos, entre algunos otros que se sumaron.

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