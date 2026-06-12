Abuelita se hace viral por hacer tutorial de maquillaje para la Copa Mundial 2026: VIDEO

Nadie se quiere quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA, ahora una abuelita que es creadora de contenido, conocida como Tita, se ha hecho tendencia en las redes sociales por compartir un tutorial de como hacer un maquillaje para apoyar a la Selección Mexicana.

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Abuelita hace tutorial para apoyar a la Selección Mexicana

La abuelita es una de las personalidades más queridas de las redes sociales, donde tiene millones de seguidores, donde sube videos sobre lo hace todos los días y algunos consejos para ayudar a su comunidad.

El nombre del tutorial de la abuelita es ‘Así me pinto yo para el mundial’, el video muestra el paso a paso de como se hace un maquillaje para poder apoyar a la Selección Mexicana, primero comienza con los ojos, después las pestañas y el rubor finalmente el labial para estar en mood mundialista.

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La publicación de la abuelita ha causado todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde miles de personas la han apoyado con sus comentarios, siendo el más destacado el del maquillista Luis Torres, quien le ofreció un maquillaje.

“Abuelita, queremos regalarle mucho maquillaje para que siga arreglándose así de bonita. ¿A dónde se lo mandamos Tita?”

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