Aficionados coreanos visitan taquería les ponen el tema de 'Gangnam Style' y bailan la coreografía: VIDEO

Fue el día de ayer, cuando comenzó de forma oficial la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que la convivencia en las calles y las celebraciones de los aficionados van a ser una constante los próximos días. Uno de estos momentos, se dio el día de ayer en Guadalajara, Jalisco, tras la victoria de Corea del Sur.

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Aficionados coreanos celebran la victoria en una taquería

Todo comenzó en una taquería de Guadalajara, donde dos personas estaban disfrutando de una cena tranquila, cuando llegó un grupo de aficionados coreanos. Lo peculiar, es que comenzó a sonar una de las canciones más populares de los últimos años en su país, “Gangnam Style”.

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Este hecho cautivo a los asistentes y a los usuarios en redes sociales, pues los asiáticos que se encontraban en el lugar, no dudaron en comenzar a bailar y poner el ambiente en la taquería.

En una taquería de Guadalajara vieron a un grupo de coreanos comiendo y les pusieron Gangnam Style. En lugar de ofenderse o algo, todos se levantaron a bailar juntos.



El Mundial es la prueba de que países con culturas totalmente distintas pueden convivir y llevarse bien. 🇰🇷🇲🇽🥰 pic.twitter.com/4fPK2w01Mw — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 11, 2026

El momento quedó capturado en video y las imágenes ya se encuentran circulando en redes sociales, los aficionados no dudaron en sacar sus mejores pasos de baile. Recordemos que “Gangnam Style”, interpretada por el artista surcoreano PSY, fue lanzada oficialmente el 15 de julio de 2012.

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