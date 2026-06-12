Aficionados mexicanos hacen volar a reportero en plena transmisión: VIDEO

El día de ayer las emociones se hicieron presentes en las calles de la capital mexicana, esto por el arranque de la Copa Mundial 2026. Como era de esperarse, fueron varios los reporteros los que estuvieron afuera del Estadio Ciudad de México, para realizar sus enlaces y reportar todo lo sucedido.

Noticia Destacada Regina Blandón lleva mensaje por los desaparecidos a la inauguración de la Copa Mundial 2026

Uno de estos fue el reportero italiano, Alessio De Giuseppe, quien compartió por medio de sus redes sociales un momento único que vivió con los aficionados mexicanos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, el cual se hizo viral en las redes sociales.

Reportero es levantado por los aires por aficionados mexicanos

Cuando el reportero italiano estaba haciendo un enlace, los aficionados mexicanos lo cargaron por completo y lo levantaron por todo lo alto, fueron por lo menos tres ocasiones, el momento quedó grabado en el programa al que estaba reportando y sus compañeros reaccionaron de forma positiva.

Noticia Destacada ¡No lo verás en Suiza! Primer día del Mundial 2026 y México ya está haciendo de las suyas con los visitantes | VIDEO

"ESTO ES BRUTAL. La afición mexicana manteando a Alessio De Giuseppe en plena conexión en directo"

Alessio De Giuseppe es un periodista deportivo, forma parte de la cadena de DAZN, pero que está en México para hacer la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA.

Alessio De Giuseppe ha iniziato COL BOTTO ⚠️



P.S. La risposta sugli “spaghetti alla bolognese” è PERFETTA 🇮🇹



Ogni gol, ogni emozione, ogni partita della #FIFAWorldCup da oggi su #DAZN pic.twitter.com/gTSzgYLoQi — DAZN Italia (@DAZN_IT) June 11, 2026

Se sabe que su carrera cobró relevancia cuando en los medios de su país por su cobertura de la histórica campaña del equipo del Bologna que los llevó a la Champions League.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal