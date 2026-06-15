Niños que vendían juguetes para comprar su álbum del mundial, fueron sorprendidos por mexicano que les regaló estampas: VIDEO

No cabe duda que la fiebre del Mundial 2026, ha llegado a todos los hogares, desde que salió a la luz el álbum de estampas, tanto chicos como grandes han hecho todo lo posible para poder llenarlo.

En esta ocasión, dos niñas y un niño causaron gran revuelo en redes sociales, pues decidieron vender sus juguetes y otras cosas que tenían en la puerta de su casa para poder comprar el álbum mundialista.

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Influencer sorprende a niños y les regala estampas del álbum del mundial

El creador de contenido decidió grabar un video haciendo una entrevista a estos pequeños, lo sorprendente del momento, fue que los pequeños realizaron su álbum en hojas blancas, mientras que las estampas que han logrado conseguir, las fueron pegando en su propio diseño.

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Ante esta historia que tocó el corazón de las personas, un hombre decidió regalarle a los tres niños 2 cajas de sobres, en donde los niños podrán tener algunas estampas repetidas y podrán intercambiar.

Esta acción emocionó a los pequeños, quienes no dudaron en abrir de forma inmediata los sobres y compartir cuáles jugadores habían conseguido, además el creador les dio un regalo extra, pues si les salía alguno de los jugadores más buscados Cristiano Ronaldo y Messi, les daría dinero.

Estaban juntando para estampitas del mundial pic.twitter.com/i40dtVPcNb — Lucky Masked (@Luckymasked) June 10, 2026

Sin duda, el momento se hizo tendencia en las redes sociales, donde muchos aplaudieron las acciones del influencer.

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