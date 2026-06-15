Morena anunció ajustes en su organización interna y Manuel Zavala es designado delegado secretario de Organización

El partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha formalizado un ajuste estratégico de alto nivel dentro de su estructura interna. Manuel Jesús Zavala Salazar fue designado como el nuevo delegado secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), asumiendo el control de una de las carteras operativas más influyentes y determinantes del partido oficialista.

Zavala Salazar, quien se desempeñaba como secretario de Movimientos Sociales y cuenta con una amplia trayectoria como operador en el sureste del país, llega al cargo en sustitución de Andrés Manuel López Beltrán, quien dejó la posición con el objetivo de buscar una candidatura a diputado federal por el estado de Tabasco.

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De manera simultánea, el partido anunció modificaciones de fondo en su Comisión Nacional de Elecciones, el órgano encargado de definir las candidaturas, emitir convocatorias y arbitrar las encuestas internas. A esta instancia que era presidida por Citlalli Hernández, se integran formalmente tres figuras de la cúpula central.

Las tres personas que se integran son: Ariadna Montiel Reyes (Presidenta Nacional de Morena), Óscar del Cueto García (Secretario de Finanzas) y Manuel Jesús Zavala Salazar recién nombrado Secretario de Organización. Con esta reconfiguración, la cúpula de Morena centraliza y unifica la operación territorial, el flujo financiero y la conducción política.

Morena informa sobre los ajustes en su organización por un comunicado. / Instagram: morena_partido

De acuerdo con el comunicado del partido, estos ajustes buscan asegurar la cohesión absoluta de la militancia y blindar las estrategias de selección y equidad de cara al proceso electoral intermedio de 2027.

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