Siete de cada 10 llamadas al 911 en Chetumal son por violencia familiar

La violencia familiar continúa como la principal causa de movilización de las corporaciones de Seguridad en la ciudad, donde siete de cada 10 llamadas al número de emergencias 911 están relacionadas con incidentes ocurridos dentro del hogar, informó el director general de Operaciones de Prevención de la Policía Estatal, Joaquín Morales Fernández.

Aunque autoridades municipales señalaron una disminución en la incidencia, reconocen que los reportes aumentan durante fines de semana y periodos vacacionales, asociados al consumo de alcohol y otras sustancias.

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Morales Fernández explicó que uno de los principales obstáculos para combatir este delito es que muchas víctimas desisten de presentar una denuncia formal debido a la dependencia económica, el temor a represalias o la presión familiar, factores que dificultan la judicialización de los casos y la aplicación de medidas de protección.

En este contexto, la directora del Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), Alma Alvarado Moo, señaló que la violencia familiar es una de las problemáticas que más preocupa a estudiantes de nivel medio superior y superior. Indicó que durante reuniones con jóvenes este tema surge de manera recurrente y aseguró que los casos detectados, incluso entre menores de edad, son canalizados a las instancias competentes para recibir atención especializada.

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Por su parte, el director de la Policía Municipal de Othón P. Blanco, Manuel Santibáñez Cortés, informó que actualmente se atienden en promedio dos casos diarios de violencia familiar, e incluso hay jornadas sin reportes. Recordó que durante los primeros meses de 2026 se registraban entre tres y cinco incidentes al día, con incrementos durante los fines de semana.