México celebra con el remo vikingo y máscaras de Haaland tras eliminar a Ecuador

La Selección Mexicana no solo celebró en la cancha el histórico triunfo sobre Ecuador, sino que también protagonizó un festejo que rápidamente se volvió viral. Tras conseguir el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, los dirigidos por Javier Aguirre recrearon el popular remo vikingo, utilizando además máscaras con el rostro del delantero noruego Erling Haaland.

Luego de imponerse 2-0 en el Estadio Ciudad de México y romper una racha de 40 años sin superar una ronda de eliminación directa en una Copa del Mundo, el ambiente en el vestidor reflejó la unión que existe dentro del grupo. Jugadores y miembros del cuerpo técnico participaron en la celebración, inspirada en el festejo que realizó recientemente la selección de Noruega.

El momento fue compartido por Guillermo Ochoa a través de sus historias de Instagram, donde se observa a varios futbolistas realizando el característico movimiento del remo mientras portan las máscaras de Haaland. En cuestión de minutos, el video comenzó a circular en redes sociales, acumulando miles de reacciones.

Entre los comentarios predominó el entusiasmo de los aficionados mexicanos, quienes destacaron la buena relación entre los jugadores y el ambiente que se vive dentro del equipo. Algunos incluso bromearon asegurando que la idea del festejo habría surgido del "Piojo" Alvarado o compararon el remo vikingo con un recorrido en las trajineras de Xochimilco.

“Copiones”



Porque los comentarios a este momento en que la Selección Mexicana LE COPIÓ el famoso REMO VIKINGO a la Selección de Noruega en los festejos de su pase a los OCTAVOS DE FINAL: “Los vikingos saqueaban a GENTE COMO USTEDES”. pic.twitter.com/vHKWH1OWBx https://t.co/MpDSfEAHW3 — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) July 1, 2026

No obstante, también hubo críticas, principalmente de usuarios argentinos, quienes señalaron que la Selección Mexicana imitó una celebración que pertenece al conjunto nórdico. Aun así, el festejo se convirtió en una de las imágenes más comentadas tras la clasificación del Tricolor.

Mientras tanto, México ya espera rival para los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo, programado para este miércoles 1 de julio.

El encuentro se disputará el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, que albergará el último partido del Tricolor en territorio nacional durante esta Copa del Mundo. En caso de avanzar, el conjunto de Javier Aguirre viajará a Miami para disputar los cuartos de final y, de seguir con vida, continuaría su camino rumbo a Atlanta y posteriormente a Nueva York, sede de la gran final del Mundial 2026.